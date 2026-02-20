Revenire importantă la Rapid! Costel Gâlcă a făcut anunţul înaintea derby-ului cu Dinamo: "E apt" - Antena Sport

Închide meniul
Revenire importantă la Rapid! Costel Gâlcă a făcut anunţul înaintea derby-ului cu Dinamo: “E apt”

Alex Masgras Publicat: 20 februarie 2026, 14:40

Costel Gâlcă, în timpul unei conferinţe de presă / Sport Pictures

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a anunţat că Lars Kramer, fundaşul care s-a accidentat la finalul lunii ianuarie, în meciul câştigat pe terenul lui UTA, este apt de joc. Anunţul a fost făcut cu o zi înaintea derby-ului de pe Arena Naţională, cu Dinamo.

Olandezul de 26 de ani a devenit imediat om de bază la Rapid, el venind în Giuleşti la începutul acestui sezon. Kramer a evoluat în acest sezon în 23 de meciuri pentru Rapid în toate competiţiile şi a reuşit să înscrie de două ori.

Costel Gâlcă a anunţat că Lars Krammer este apt pentru derby-ul Rapid – Dinamo

De asemenea, Costel Gâlcă a vorbit şi despre Drilon Hazrollaj, urmând ca acesta să joace în meciurile următoare pentru Rapid:

“Important e să aducem jucătorii noi la formă cât mai bună cât mai repede. Kramer s-a întors, e apt de joc. Nu am spus că ne-a lipsit, dar e un jucător important. Pe Hazrollaj o să-l vedem în meciurile următoare, o să joace”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.

Înaintea meciului de sâmbătă, Dinamo şi Rapid sunt vecine de clasament. “Câinii” se află pe locul 2, cu 52 de puncte, în timp ce Rapid este pe locul 3, cu 49 de puncte. În tur, giuleştenii s-au impus cu 2-0. Autogolul lui Gnahore şi reuşita lui Manea au decis partida de pe 19 octombrie 2025.

Rapid vine după înfrângerea suferită în meciul de pe terenul lui Farul, scor 1-3, în timp ce Dinamo a câştigat meciul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Lars Krammer, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
