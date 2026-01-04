Anunţul lui Kevin Ciubotaru despre transferul la FCSB: "Orice jucător își dorește să câștige trofee. Deci, da!" - Antena Sport

Se mai transferă Kevin Ciubotaru la FCSB? Răspunsul a fost dat chiar de fotbalist. Chiar dacă tratativele au intrat în impas, Kevin Ciubotaru spune că este deschis la un transfer.

Când a fost contactat de FCSB? “Cu două luni înainte să se termine sezonul regular mi-au scris și m-au întrebat dacă sunt interesat. Eu am zis că nu pot da un răspuns. Încă aveam multe meciuri și trebuia să rămân concentrat. Nu puteam să am alte gânduri”, a povestit Kevin pentru Fanatik.ro, care a menţionat şi cine l-a contactat din partea bucureştenilor. “Mi-a scris Mihai Stoica. Cu domnul Gigi Becali a vorbit doar tata, cu două săptămâni înainte de ultimul meci. Și așa a rămas. Că vorbim în pauza de sărbători”, a mai povestit fotbalistul.

Cum s-au finalizat tratativele? “Nu am mai vorbit. Nu mai am nimic. Eu sunt împăcat. Sunt aici, la Hermannstadt, și voi da totul”, a declarat jucătorul, care lasă uşa deschis în viitor, pentru un transfer: “Poate în viitor, da! Orice jucător își dorește să câștige trofee. Deci, da”.