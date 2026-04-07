Un mare conducător din Giulești îl critică pe Dan Șucu: “Ai făcut totul corporatist, te-ai rupt de spiritul Rapidului”

Radu Constantin Publicat: 7 aprilie 2026, 15:47

Acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu, pregătește deja structura clubului pentru sezonul viitor. Prima mutare a fost făcută. Venirea lui Marius Bilașco în funcția de director sportiv și posibila instalare a lui Cristi Balaj ca președinte au stârnit însă reacții critice în rândul oamenilor apropiați de tradiția giuleșteană.

Fostul președinte al Rapidului, Grigore Sichitiu, a comentat în termeni duri aceste schimbări, considerând că ele riscă să îndepărteze clubul de spiritul care l-a consacrat.

„M-a surprins că Rapidul se întărește cu Bilașco, director sportiv, și posibil Balaj președinte. E un om foarte echilibrat, dar nu îl văd pe Cristi, un ardelean, că vine în nebunia Giuleștiului. Trebuie să simți puțin tribuna”, a declarat Sichitiu, pentru Pro Sport.

În același timp, fostul oficial și-a exprimat îngrijorarea cu privire la direcția în care se îndreaptă clubul, subliniind că identitatea Rapidului este strâns legată de oamenii care înțeleg spiritul clubului vișiniu.

„Mă îngrijorează ideea lui Cristi Săpunaru, că rapidiștii nu mai sunt doriți în conducerea Rapidului. E nevoie să nu rupi clubul de tradiția suporterilor. Din momentul în care ai făcut totul corporatist, te-ai rupt de spiritul Rapidului și nu e bine pentru liniștea clubului”, a mai spus acesta.

Sichitiu avertizează însă că succesul la Rapid nu ține doar de organizare și management modern, ci și de capacitatea de a înțelege specificul clubului: „Dacă nu te adaptezi la spiritul Rapidului, nu ai ce căuta acolo!

