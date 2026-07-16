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Anunţul momentului despre transferul lui Ştefan Baiaram la Anderlecht

Mihai Alecu Publicat: 16 iulie 2026, 17:58

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Anunţul momentului despre transferul lui Ştefan Baiaram la Anderlecht

Ştefan Baiaram vrea să continue la Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures

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Starul Universităţii Craiova, Ştefan Baiaram, dorit de Anderlecht, una din cele mai importante echipe din Belgia, s-ar fi decis cu privire la viitorul său.

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Extrema crescută în Bănie a declarat în mai multe rânduri, pe parcursul sezonului trecut, că vrea să facă pasul către o echipă din afara ţării, însă dorinţa sa pare că nu mai este atât de arzătoare după startul stagiunii actuale.

Ştefan Baiaram ar fi decis să rămână la Universitatea Craiova

Anderlecht ar fi dispusă să plătească 4,5 milioane de euro pentru a-l lua pe jucătorul Universităţii Craiova, dar fotbalistul nu e convins de trecerea în campionatul din Belgia şi ar vrea să continue în Bănie în speranţa că se poate califica alături de echipa condusă de Filipe Coelho în grupele unei competiţii europene.

„Anderlecht poate uita de transferul extremei Ștefan Baiaram. Românul își dorește să joace în cupele europene alături de actuala sa echipă, Universitatea Craiova, și țintește calificarea în Liga Campionilor. Astfel, clubul belgian trebuie să își îndrepte atenția către o altă variantă. În plus, timpul îl presează pe directorul sportiv Antoine Sibierski, care trebuie să găsească rapid o alternativă”, scriu cei de la RSCA Update.

Universitatea Craiova a trecut de Vitebsk şi urmează un duel cu Levski Sofia

Universitatea Craiova a început cu dreptul sezonul european, iar dubla contra campioanei din Belarus, Vitebsk, a fost câştigată după două victorii, 4-1, în deplasare, şi 1-0, în Bănie. Formaţia condusă de Filipe Coelho a izbutit victoria la retur după un gol venit în prelungiri din partea lui Nicuşor Bancu.

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Acum oltenii se pregătesc de primul meci în noul sezon de Liga 1, contra celor de la UTA Arad, pe teren propriu, după care vor avea manşa tur a dublei cu Levski Sofia, în Champions League, din deplasare. Campioana din Bulgaria a trecut de bosniacii de la Borac Banja Luka cu 5-1 la general şi nu vor avea parte de sprijinul suporterilor la întâlnirea din Bănie după decizia luată de UEFA.

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