Anunţul tranşant al impresarului lui Denis Drăguş despre transferul atacantului la FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 30 martie 2026, 18:42

Denis Drăguş la EURO 2024, în timpul meciului cu Olanda / Profimedia Images

Impresarul lui Denis Drăguş (26 de ani), Enrico Sposato, a oferit o declaraţie publică, după ce atacantul a spus în presa din Turcia că ar fi încântat să lucreze din nou cu Mirel Rădoi (45 de ani).

Enrico Sposato a precizat că, momentan, Drăguş se concentrează pe activitatea de la echipa sa de club. Împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep până în vară, Denis Drăguş a fost ţinut departe de teren în această lună, din pricina unei accidentări. Accidentarea l-a făcut şi să rateze lotul naţionalei pentru meciurile cu Turcia şi Slovacia.

Impresarul lui Denis Drăguş, despre interesul FCSB-ului pentru atacant: “Nu există nimic concret în acest moment”

“În acest moment, Denis este complet concentrat asupra angajamentului său actual și este foarte fericit și recunoscător pentru sprijinul pe care îl primește. De asemenea, este mândru și onorat să-și vadă numele asociat cu un club istoric și important precum FCSB, care este unul dintre cele mai cunoscute cluburi din fotbalul european.

Nu există nimic concret de comentat cu privire la acest interes în acest moment. Prioritatea lui Denis în acest moment este să continue să muncească din greu și să performeze la cel mai înalt nivel”, a declarat agentul lui Denis Drăguş pentru prosport.ro.

Am lucrat cu el (n.r: cu Mirel Rădoi) atât la loturile naționale de tineret, cât și la cel de seniori. Este un antrenor pe care îl admir foarte mult. Dacă și lui i-ar plăcea de mine, m-ar face fericit să lucrez din nou cu el”, a declarat Denis Drăguş în presa din Turcia.

Denis Drăguş este cotat la 2.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Gigi Becali (67 de ani) l-a dorit şi în trecut pe atacant la FCSB. După Turcia – România 1-0, meci care a dus la ratarea Mondialului de către tricolori, Gigi Becali declara, pentru fanatik.ro, că Denis Drăguş este cel mai valoros jucător din naţionala României.

Becali se arăta în trecut dispus să îi ofere 1 milion de euro pe sezon lui Drăguş, dar naşul de cununie al atacantului, Marius Şumudică, spunea că acesta câştigă mai mult în Turcia.

