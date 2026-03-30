Anunţul tranşant al impresarului lui Denis Drăguş despre transferul atacantului la FCSB!

Impresarul lui Denis Drăguş (26 de ani), Enrico Sposato, a oferit o declaraţie publică, după ce atacantul a spus în presa din Turcia că ar fi încântat să lucreze din nou cu Mirel Rădoi (45 de ani).

Enrico Sposato a precizat că, momentan, Drăguş se concentrează pe activitatea de la echipa sa de club. Împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep până în vară, Denis Drăguş a fost ţinut departe de teren în această lună, din pricina unei accidentări. Accidentarea l-a făcut şi să rateze lotul naţionalei pentru meciurile cu Turcia şi Slovacia.

Impresarul lui Denis Drăguş, despre interesul FCSB-ului pentru atacant: “Nu există nimic concret în acest moment”

“În acest moment, Denis este complet concentrat asupra angajamentului său actual și este foarte fericit și recunoscător pentru sprijinul pe care îl primește. De asemenea, este mândru și onorat să-și vadă numele asociat cu un club istoric și important precum FCSB, care este unul dintre cele mai cunoscute cluburi din fotbalul european.

Nu există nimic concret de comentat cu privire la acest interes în acest moment. Prioritatea lui Denis în acest moment este să continue să muncească din greu și să performeze la cel mai înalt nivel”, a declarat agentul lui Denis Drăguş pentru prosport.ro.

„Am lucrat cu el (n.r: cu Mirel Rădoi) atât la loturile naționale de tineret, cât și la cel de seniori. Este un antrenor pe care îl admir foarte mult. Dacă și lui i-ar plăcea de mine, m-ar face fericit să lucrez din nou cu el”, a declarat Denis Drăguş în presa din Turcia.