Anunțul uriaș făcut de Gigi Becali despre Mihai Popescu: "Doctorul a zis că nu există așa ceva în medicină" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit în cadrul unei intervenții într-o emisiune despre starea medicală a lui Mihai Popescu, fundașul accidentat la ligamentele încrucișate din luna octombrie, de la partida dintre România și Austria.

După ce Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB îi va prelungi contractul jucătorului de 32 de ani, patronul roș-albaștrilor a confirmat și el că sunt șanse mari ca acest lucru să se întâmple, ținând cont de recuperarea sa incredibilă.

Gigi Becali, anunț despre situația medicală și contractuală a lui Popescu

Mihai Popescu era un jucător dat ca și plecat de la echipă de Gigi Becali după ce s-a accidentat în luna octombrie, însă Gigi Becali e pe cale să își schimbe decizia. Inițial, după ce stoperul s-a “rupt” în preliminariile pentru Campionatul Mondial, finanțatorul anunța că nu îi va prelungi înțelegerea care era scadentă până în vară, spunând că nu are ce să facă dacă fotbalistul său stă pe bară.

Între timp, Popescu a fost văzut în cantonamentul de iarnă participând la antrenamentele echipei, iar în jurul său a început să se vorbească de o revenire miraculoasă, variantă adusă în discuție și de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului. Acum, Gigi Becali a vorbit și el despre revenirea fundașului de 32 de ani, dar și despre opinia medicilor în privința sa.

Cât despre prelungirea contractului lui Popescu, patronul pare că a trecut peste ceea ce a spus în toamnă legat de plecarea jucătorului și e gata să îi ofere o nouă înțelegere.