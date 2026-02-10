Ar fi dezastru pentru Cristiano Bergodi! Marius Avram: "Mă aştept la asta" - Antena Sport

Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Andrei Cordea la finalul meciului dintre CFR Cluj şi U Cluj, după ce a fost înjurat ca la uşa cortului de atacantul feroviarilor.
Antrenorul italian îşi aşteaptă acum pedeapsa, una care poate fi de maximum un an de suspendare, în funcţie de cum vor fi interpretate incidentele de la finalul derby-ului. Comisia de Disciplină va veni miercuri cu un verdict.
Marius Avram, despre scandalul în care a fost implicat Bergodi: “Mă aştept la 6 luni”
Marius Avram, fostul arbitru din Liga 1, susţine că pe italianul de 61 de ani l-ar putea aştepta o pedeapsă de 6 luni de suspendare
”Având în vedere că este oficial al unui club și nu fotbalist, cred că va fi suspendat drastic, mă aștept la șase luni”, a spus Marius Avram, citat de digisport.ro.
Ce scrie la regulament
Bergodi i-a băgat mâna în gât lui Cordea şi “l-a prins de ceafă pe Muhar”, ultimul lucru fiind notat în raportul de meci de arbitrul Rareş Vidican.
În funcţie de cum va fi interpretată ieşirea lui Cristiano Bergodi, acesta va suferi o suspendare de la 1 la 12 luni, sau chiar de la 6 la 12 luni, dacă tot scandalul va fi considerat o altercaţie.
“Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.
Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri și alte violenţe în care sunt implicate trei sau mai multe persoane.
Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor. Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.
Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, să se apere, să-i apere pe alţii sau să-i despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”, se arată în articolul 57 din regulamentul FRF.
