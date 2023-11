„Ar putea fi demis!” Avertisment pentru Ovidiu Burcă, înaintea derby-ului Dinamo - FCSB - Antena Sport

Ovidiu Burcă, anunţ fără precedent înainte de Dinamo – FCSB

Ovidiu Burcă a făcut un anunţ fără precedent înainte de Dinamo – FCSB. Antrenorul dinamoviştilor a spus că a sosit ziua în care trebuie să pună presiune pe jucători.

„La momentul promovării toți m-au întrebat obiectivul. Am cerut 6 luni, perioada s-a cam epuizat. E momentul să pun presiune pe jucători, o presiune pe care trebuie să o ducă. Lumea nu prea mai are răbdare. Îi simt totuși destul de bine. Grupul are multă forță. Sunt mult mai legați unul de celălalt.

E un moment în care pot întoarce situația. Sunt un antrenor exigent, presiunea o pui atunci când ei pot să o ducă. Cred că acum pot duce presiunea lui Dinamo. Îi simt pregătiți. Nu știu dacă ne-am mulțumi cu un egal. Noi vrem să câștigăm.

FCSB e una dintre cele mai talentate echipe din Liga 1. O echipă cu jucători foarte valoroși. Antrenorii sunt foarte bine pregătiți. Coman a jucat la națională. Olaru e unul dintre cei mai buni din România. Au jucători foarte talentați”, a spus Ovidiu Burcă înainte de Dinamo – FCSB.