"Are ochiul zici că e Mike Tyson". Marius Şumudică şi-a pierdut "cel mai bun transfer" de la Rapid - Antena Sport

„Nu mai poate să joace. Are două fracturi, are ochiul zici că e Mike Tyson. Asta e soarta mea! La cinci contra doi s-a întâmplat, la jocul ăla de încălzire. S-a dus să blocheze o minge, a fost lovit de un coleg. Am crezut că nu are nimic.

Seara a început să verse, a făcut și o comoție. A fost, i s-au făcut investigații și l-am pierdut. Motorul echipei. Din punctul meu de vedere, cel mai bun transfer realizat de Rapid”, a declarat Marius Şumudică, după Dinamo – Rapid 0-0.

Marius Şumudică, anunţ despre viitorul lui la Rapid

Marius Şumudică a făcut un anunţ despre viitorul lui la Rapid, după remiza cu Dinamo, scor 0-0. Antrenorul giuleştenilor a transmis că, cel mai probabil, se va despărţi de echipă la finalul sezonului.

„Nu pot să spun ce ar trebui să se schimbe la Rapid, că ar trebui să vorbesc până mâine dimineață. Nu am avut nicio discuție, nu am vorbit despre nimic, nu știu de transferuri, nu știu de pregătire, nu știu absolut nimic, nu am avut nicio discuție. (n.r. V-ar plăcea să rămâneți?) Nu pot să vă răspund la întrebarea asta, fiindcă sunt foarte supărat. Eu am luat o decizie acum câteva etape, nu s-a putut la momentul respectiv, mi-am făcut treaba în continuare, am bătut la Craiova, am făcut un meci extraordinar cu FCSB pe care nu meritam să-l pierdem.