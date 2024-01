"Asta a făcut diferenţa! Cu tot respectul pentru ei!" Căpitanul de la UTA, reacţie surprinzătoare după înfrângerea cu FCSB - Antena Sport

„Nu m-au ajutat şi nici nu s-au ajutat, i-am ajutat pe ei. Noi am început bine, am avut o bară, ei avut un corner, primul gol a fost din corner. La golul doi, le-am pus-o pe tavă. Avem probleme la fazele fixe, lipsă de atenţie, de responsabilitate.

Repriza a doua am început-o bine…a venit un penalty, nu ştiu dacă a fost sau n-a fost, s-a dat foarte uşor. Am început bine, dar am luat gol. Au jucători de calitate. Normal că am fost supărat, e vorba de respect, de orgoliu, joci pe Arena Naţională. FCSB nu a făcut un joc bun azi, dar au profitat de greşelile noastre, greşeli copilăreşti, mai ales la primul gol, Fabri a stat şi s-a uitat.

E clar că nu ne batem cu FCSB, îmi pare rău de atitudinea lor, un pic mai multă răutate. Am făcut schimbări, era necesar, la 2-0 am avut ocazie de singur cu portarul, a dat peste tribună. Erau momente importante pentru moral, n-am profitat. Am făcut trei schimbări la pauză. Nu sunt mulţumit de lot, am nevoie de transferuri”, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro.