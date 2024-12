"Asta a fost tot ce a contat!" Zeljko Kopic, mesaj categoric despre viitorul lui la Dinamo! Anunţ despre ofertele primite - Antena Sport

Zeljko Kopic, în timpul unui meci la Dinamo/ Profimedia Zeljko Kopic a transmis un mesaj categoric despre viitorul său la Dinamo. Antrenorul croat a transmis că nu depinde doar de el o eventuală prelungire a contractului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Zeljko Kopic mai are contract cu Dinamo până la finalul sezonului. În ultima perioadă, au existat zvonuri conform cărora antrenorul croat ar urma să-şi prelungească înţelegerea pe încă un an cu „câinii”. Zeljko Kopic, mesaj categoric despre viitorul lui la Dinamo Zeljko Kopic a transmis că nu doar el trebuie să fie mulţumit cu prelungirea contractului, ci şi oficialii lui Dinamo. Acesta nu a vrut să vorbească despre zvonurile privind ofertele primite, fiind concentrat pe ceea ce are de făcut la formaţia din Ştefan cel Mare. „Știți că nu îmi place să vorbesc despre informațiile care apar în spațiul public, dar acesta este un subiect important. Nu am comunicat absolut deloc cu niciun alt club. Mă focusez doar pe Dinamo. Nu ar fi deloc profesionist și nici frumos din punct de vedere moral să discut cu altă echipă în acest moment. Nu este vorba doar despre decizia mea (n.r. dacă i se va prelungi contractul). Ambele părți trebuie să fie mulțumite. Sunt fericit aici, dar în astfel de situații, ambele părți trebuie să fie”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă. Reclamă

Kopic a mai spus că faptul că echipa sa a ocupat pentru un timp prima poziţie în clasament a oferit o satisfacţie morală jucătorilor.

„Pentru mine acest an a fost cu mai mult decât fotbal, am împins puterile mele dincolo de limite. În aceste luni am făcut totul să rămânem în prima divizie, apoi să creştem nivelul echipei. Cred că a fost foarte importantă această perioadă de tranziţie, trebuia să luăm decizii importante în club pentru a ne consolida poziţia pentru viitorul sezon. Să ocupi prima poziţie în clasament este mai mult o satisfacţie morală. Avem multe meciuri de disputat în faţa, dar moralul echipei şi energia sunt importante în cadrul echipei. Este un bun moment pentru noi toţi”, a declarat Kopic.

Florin Răducioiu, încântat de Dinamo

Florin Răducioiu s-a declarat încântat de Dinamo, după ce „câinii” au fost chiar și pe primul loc, pe parcursul etapei a 19-a din Liga 1. Fostul internațional consideră că Zeljko Kopic este marele plus al formației din Ștefan cel Mare.

„Mă simt bine că Dinamo nu mai luptă pentru evitarea retrogradării, e o echipă foarte greu de învins. Au un antrenor extrem de interesant, extrem de bun, îi urmăresc, mă uit tot timpul la televizor. Mă bucur enorm, Dinamo revine unde merită să fie. Nu știu dacă vor câştiga campionatul, dar sunt convins că vor fi în primele şase”, a declarat Forin Răducioiu.

