Tottenham a spus "NU" primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap - Antena Sport

Tottenham a spus "NU" primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap

Tottenham a spus "NU" primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap

Tottenham a spus “NU” primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap

Andrei Nicolae Publicat: 11 ianuarie 2026, 8:24

Tottenham a spus NU primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap

Radu Drăgușin, în timpul unui meci al lui Tottenham / Profimedia

Radu Drăgușin e pe picior de plecare de la Tottenham, iar fundașul își dorește să revină în Serie A, pentru a juca la AS Roma. Cu toate acestea, clubul londonez este cel care trebuie în primul rând să își dea “ok-ul” pentru împrumut, iar un jurnalist englez a dezvăluit că formația din Premier League a refuzat prima ofertă venită din partea italienilor.

“Telenovela” Radu Drăgușin vine cu noi episoade în această perioadă de mercato, la scurt timp după ce jucătorul a revenit pe teren după accidentarea la ligamentul încrucișat. Ținând cont că fundașul are șanse minime de a fi om de bază la Tottenham, cu alți trei stoperi fiind preferați înaintea sa de Thomas Frank, acesta a decis că își dorește să plece.

Tottenham a dat răspunsul primei oferte de la AS Roma

AS Roma este una dintre echipele care și-a manifestat dorința de a-l aduce pe jucătorul de 23 de ani, iar Drăgușin e de acord să joace pentru trupa lui Gian Piero Gasperini. “Giallorossii” au înaintat deja o primă ofertă pentru împrumutul stoperului, dar Tottenham a refuzat, potrivit jurnalistului Michael Bridge, de la Sky Sports.

Capitolinii își doresc să îl împrumute cu opțiune de cumpărare pe Drăgușin, dar Tottenham ar vrea să includă în contract chiar obligativitatea de a-l da pe român din vară. În schimb, AS Roma voia să fie obligată să îl cumpere pe fundașul român doar dacă s-ar fi calificat în Champions League, altfel și-ar fi dorit să aibă doar opțiunea de transfer definitiv.

Rămâne de văzut ce altă ofertă vor mai înainta italienii pentru Drăgușin, ținând cont că pe urmele jucătorului se află și RB Leipzig, echipă unde fundașul nu și-ar dori însă să meargă. Deși nemții oferă un salariu mai mare, românul a decis deja ce vrea să facă în viitor, iar el privește doar către o revenire în Serie A.

