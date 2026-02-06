Specialiştii au făcut calculele: ce şanse are FCSB să prindă play-off-ul. Care sunt meciurile cruciale - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 11:55

Jucătorii FCSB-ului, bucurie în timpul unui meci/ Sport Pictures

Specialiştii au făcut toate calculele şi au anunţat cum poate prinde FCSB play-off-ul, după victoria cu Botoşani, scor 2-1. Aceştia susţin că pentru campioană, duelurile cu Oţelul şi UTA sunt cruciale, pe acest final de retur.

FCSB s-a apropiat la doar două puncte de Botoşani, echipa de pe ultimul loc de play-off, după victoria din meciul direct. Campioana a acumulat 37 de puncte, fiind la egalitate cu Oţelul.

Conform celor de la Football Meets Data, cu patru victorii în ultimele cinci meciuri rămase de disputat, FCSB va avea şanse de 96% să se califice în play-off. Aceştia au simulat eventuale victorii ale campioanei în duelurile cu Oţelul, Metaloglobus, UTA şi U Cluj, excluzând derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa a 27-a din Liga 1.

Totodată, specialiştii menţionaţi anterior consideră că în cazul unui eşec într-unul dintre meciurile cu Oţelul sau UTA, şansele FCSB-ului pentru calificarea în play-off scad drastic, la 40%.

Specialiştii susţin că FCSB este favorită în patru din cele cinci meciuri rămase de disputat în acest final de retur, astfel că şansele campioanei să se califice în play-off sunt mari. Roş-albaştrii pot acumula 49 de puncte, dacă vor câştiga aceste partide, iar acest punctaj le-ar putea fi suficient pentru a prinde unul dintre primele şase locuri la finalul sezonului regulat.

Programul FCSB-ului în ultimele cinci etape ale returului din Liga 1:

  • Etapa 26: Oțelul – FCSB
  • Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB
  • Etapa 28: FCSB – Metaloglobus
  • Etapa 29: UTA – FCSB
  • Etapa 30: FCSB – U Cluj

Clasamentul Ligii 1:

  1. Universitatea Craiova, 49 p
  2. Rapid, 48 p
  3. Dinamo, 48 p
  4. U Cluj, 42 p
  5. FC Argeș, 40 p
  6. Botoșani, 39 p
  7. CFR Cluj, 38 p
  8. UTA, 38 p
  9. Oțelul, 37 p
  10. FCSB, 37 p
  11. Farul, 34 p
  12. Petrolul, 24 p
  13. Csikszereda, 22 p
  14. Unirea Slobozia, 21 p
  15. Hermannstadt, 17 p
  16. Metaloglobus, 11 p
Citește și:
