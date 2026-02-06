Specialiştii au făcut calculele: ce şanse are FCSB să prindă play-off-ul. Care sunt meciurile cruciale - Antena Sport

Specialiştii au făcut toate calculele şi au anunţat cum poate prinde FCSB play-off-ul, după victoria cu Botoşani, scor 2-1. Aceştia susţin că pentru campioană, duelurile cu Oţelul şi UTA sunt cruciale, pe acest final de retur.
FCSB s-a apropiat la doar două puncte de Botoşani, echipa de pe ultimul loc de play-off, după victoria din meciul direct. Campioana a acumulat 37 de puncte, fiind la egalitate cu Oţelul.
Specialiştii au făcut calculele: ce şanse are FCSB să prindă play-off-ul, după victoria cu Botoşani
Conform celor de la Football Meets Data, cu patru victorii în ultimele cinci meciuri rămase de disputat, FCSB va avea şanse de 96% să se califice în play-off. Aceştia au simulat eventuale victorii ale campioanei în duelurile cu Oţelul, Metaloglobus, UTA şi U Cluj, excluzând derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa a 27-a din Liga 1.
Totodată, specialiştii menţionaţi anterior consideră că în cazul unui eşec într-unul dintre meciurile cu Oţelul sau UTA, şansele FCSB-ului pentru calificarea în play-off scad drastic, la 40%.
Specialiştii susţin că FCSB este favorită în patru din cele cinci meciuri rămase de disputat în acest final de retur, astfel că şansele campioanei să se califice în play-off sunt mari. Roş-albaştrii pot acumula 49 de puncte, dacă vor câştiga aceste partide, iar acest punctaj le-ar putea fi suficient pentru a prinde unul dintre primele şase locuri la finalul sezonului regulat.
Programul FCSB-ului în ultimele cinci etape ale returului din Liga 1:
- Etapa 26: Oțelul – FCSB
- Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB
- Etapa 28: FCSB – Metaloglobus
- Etapa 29: UTA – FCSB
- Etapa 30: FCSB – U Cluj
Clasamentul Ligii 1:
- Universitatea Craiova, 49 p
- Rapid, 48 p
- Dinamo, 48 p
- U Cluj, 42 p
- FC Argeș, 40 p
- Botoșani, 39 p
- CFR Cluj, 38 p
- UTA, 38 p
- Oțelul, 37 p
- FCSB, 37 p
- Farul, 34 p
- Petrolul, 24 p
- Csikszereda, 22 p
- Unirea Slobozia, 21 p
- Hermannstadt, 17 p
- Metaloglobus, 11 p
