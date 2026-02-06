Specialiştii au făcut calculele: ce şanse are FCSB să prindă play-off-ul. Care sunt meciurile cruciale - Antena Sport

Specialiştii au făcut toate calculele şi au anunţat cum poate prinde FCSB play-off-ul, după victoria cu Botoşani, scor 2-1. Aceştia susţin că pentru campioană, duelurile cu Oţelul şi UTA sunt cruciale, pe acest final de retur.

FCSB s-a apropiat la doar două puncte de Botoşani, echipa de pe ultimul loc de play-off, după victoria din meciul direct. Campioana a acumulat 37 de puncte, fiind la egalitate cu Oţelul.

Specialiştii au făcut calculele: ce şanse are FCSB să prindă play-off-ul, după victoria cu Botoşani

Conform celor de la Football Meets Data, cu patru victorii în ultimele cinci meciuri rămase de disputat, FCSB va avea şanse de 96% să se califice în play-off. Aceştia au simulat eventuale victorii ale campioanei în duelurile cu Oţelul, Metaloglobus, UTA şi U Cluj, excluzând derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa a 27-a din Liga 1.

Totodată, specialiştii menţionaţi anterior consideră că în cazul unui eşec într-unul dintre meciurile cu Oţelul sau UTA, şansele FCSB-ului pentru calificarea în play-off scad drastic, la 40%.

Specialiştii susţin că FCSB este favorită în patru din cele cinci meciuri rămase de disputat în acest final de retur, astfel că şansele campioanei să se califice în play-off sunt mari. Roş-albaştrii pot acumula 49 de puncte, dacă vor câştiga aceste partide, iar acest punctaj le-ar putea fi suficient pentru a prinde unul dintre primele şase locuri la finalul sezonului regulat.