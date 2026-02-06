"Un impact imens". Fotbalistul ratat de Cristi Chivu a făcut show la noua echipă și l-a cucerit pe Diego Simeone - Antena Sport

Închide meniul
“Un impact imens”. Fotbalistul ratat de Cristi Chivu a făcut show la noua echipă și l-a cucerit pe Diego Simeone

Andrei Nicolae Publicat: 6 februarie 2026, 12:02

Ademola Lookman, într-un meci al lui Atletico Madrid / Profimedia

Ademola Lookman, fotbalistul pe care Cristi Chivu și l-a dorit la Inter de când a ajuns pe Giuseppe Meazza, a avut un debut de senzație la noua sa echipă, Atletico Madrid. Fotbalistul venit de la Atalanta a fost titular în meciul din sferturile Cupei Spaniei câștigat contra lui Betis Sevilla (5-0) și a contribuit cu un gol și o pasă decisivă la victoria echipei sale.

Cristi Chivu și-a dorit să aducă noi jucători la Inter, iar unul dintre fotbaliștii care au fost asociați constant cu un posibil transfer pe Meazza a fost Ademola Lookman. Nigerianul nu ar fi spus “nu” unui astfel de transfer, însă echipele nu s-au înțeles la bani, iar în iarnă Atletico Madrid a reușit să îl aducă pe jucătorul de 28 de ani în schimbul a 35 de milioane de euro, care pot ajunge la 40 cu tot cu bonusuri.

Lookman, lăudat la scenă deschisă de Diego Simeone după debut

Joi seara, Lookman a avut ocazia să debuteze la noua sa echipă în meciul din sferturile Cupei Spaniei și a făcut-o “cu brio”. Fostul jucător al Atalantei a marcat în minutul 37 cu un șut la colțul scurt și a înscris astfel pentru prima dată în tricoul “rojiblanco”, după care în a doua parte a oferit un assist la reușita lui Antoine Griezmann.

După meci, Simeone a analizat ce s-a întâmplat în partida câștigată de elevii săi cu 5-0 și nu s-a ferit să își laude noua achiziție:

Calitățile lui vorbesc de la sine. E diferit față de jucătorii pe care îi avem. E mai mult un jucător de unu la unu decât un jucător de echipă, deși are această calitate, dar ne permite să jucăm în diverse poziții.

A avut un impact imens. E un tip mare, are 28 de ani. A venit să ne ajute și sper că îl vom ajuta și noi ca să continue să crească“, a spus antrenorul argentinian, potrivit marca.com.

În semifinalele Cupei Spaniei, Atletico Madrid le poate întâlni pe Barelona, Athletic Bilbao sau Real Sociedad.

