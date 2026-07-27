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Gigi Becali nu se dezminte: „Sunt om rău, ce să fac?”. Mesaj pentru echipele românești din cupele europene

Andrei Nicolae Publicat: 27 iulie 2026, 15:14

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Gigi Becali nu se dezminte: „Sunt om rău, ce să fac?. Mesaj pentru echipele românești din cupele europene

Gigi Becali, în Parlamentul României / Getty Images

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Gigi Becali nu s-a ferit să declare că își dorește să vadă toate echipele românești angrenate în cupele europene eliminate din „dublele” pe care urmează să le joace, cu excepția FCSB-ului. Nu este prima dată când patronul de la FCSB are astfel de declarații, el spunând și în trecut că nu ține cont de rezultatele altor echipe din România în competițiile UEFA.

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România încă are în competițiile europene toate cele patru echipe care au plecat la start, și anume Universitatea Craiova, „U” Cluj, FCSB și CFR. Dintre toate, doar „șepcile roșii” au pierdut deja o „dublă”, echipa lui Bergodi fiind eliminată din turul 1 preliminar Europa League și retrogradată în Conference League.

Gigi Becali nu ține cu echipele din România în cupele europene

Deși rezultatele pozitive ale echipelor românești contribuie la coeficientul țării, Gigi Becali nu ține cont de acest lucru și nu s-a declarat un fan al celorlalte trei echipe angrenate în competițiile UEFA. Ba mai mult, patronul de la FCSB a spus după victoria echipei sale cu Csikszereda că le urează ce e mai rău Craiovei, CFR-ului și lui „U”.

Eu cred că ne vom califica noi, Craiova se califică oricum. Cred că cei de la Craiova se vor califica în Europa League, eu așa cred. Eu cred ce vreau, ce-mi doresc eu. E 1-0 și aia nu e echipă slabă. Eu vreau să vină toate în cap. Eu sunt om rău, ce să fac, dacă nu pot?

Nu pot! Așa sunt, om păcătos. Încerc să mă stăpânesc, dar nu pot. Eu de-aia nici nu mă uit, cum să mă uit dacă acolo sunt niște copii români și eu sunt împotriva lor? Prefer să nu mă uit, ca să-mi stăpânesc răutatea. Eu recunosc, ăsta e adevărul„, a spus patronul de la FCSB, potrivit digisport.ro.

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Universitatea Craiova joacă în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor cu Levski Sofia. În tur, bulgarii s-au impus cu 1-0 pe teren propriu.

În Conference League evoluează restul de trei formații din Liga 1. În prima manșă, FCSB a pierdut cu Auda (2-3), iar „U” Cluj și CFR au făcut egal cu Brann (2-2) și cu Alashkert (1-1).

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