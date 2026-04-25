“Aţi fost propus la Rapid?” Răspunsul categoric dat de Zeljko Kopic, înaintea derby-ului: “Zero, zero!”

Viviana Moraru Publicat: 25 aprilie 2026, 13:27

Zeljko Kopic, în timpul unei conferinţe de presă la Dinamo/ AntenaSport

Zeljko Kopic a oferit declaraţii înaintea derby-ului dintre Dinamo şi Rapid, din etapa a şasea a play-off-ului. Antrenorul croat a fost întrebat dacă a fost propus rivalilor din Giuleşti, după zvonurile privind demiterea lui Costel Gâlcă la finalul sezonului.

Zeljko Kopic a oferit un răspuns categoric şi a transmis că nu a primit nicio ofertă şi nici nu poartă negocieri cu altă formaţie. Singura sa concentrare este la Dinamo, mărturisind că echipa poate prinde locurile de cupe europene.

Zeljko Kopic, mesaj categoric despre viitorul lui, înainte de Dinamo – Rapid

“(N.r. A fost o informaţie că aţi fost propus la Rapid. ) Din nou, e aceeaşi poveste înaintea unui meci cu Rapid. Mereu vorbim despre asta înaintea meciului cu ei. E evident că mereu se întâmplă asta. Din nou trebuie să fiu foarte plictisitor în răspunsuri…nu, sunt concentrat pe clubul meu, familia mea, la Dinamo, nu contează altceva. Nu am alte oferte, nu am conversaţii, nimic. Zero, zero. Sunt aici de destul timp pentru a înţelege că au loc astfel de discuţii şi pentru mine nu e o distracţie. Nu mă interesează, jucătorii s-au obişnuit şi el, ne concentrăm doar asupra echipei noastre.

Suntem în situaţia de a face ceva special în acest sezon, încă suntem acolo, ne luptăm pentru Europa. Pentru sezonul viitor va conta doar lupta pentru trofee, avem două sezoane în play-off, deci ne vom baza doar pe lupta pentru trofee, asta va conta. Vom lua asta în considerare când vom face echipa pentru sezonul viitor”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă, înainte de Dinamo – Rapid.

De asemenea, Zeljko Kopic a transmis că este o mare dezamăgire în vestiarul “câinilor”, după eliminarea dramatică suferită în faţa Universităţii Craivoa, în semifinalele Cupei României, la penalty-uri. Antrenorul croat a subliniat însă că elevii săi trebuie să se refacă emoţional pentru derby-ul cu Rapid.

“E dezamăgire după ultimul rezultat, nu am reuşit să ne calificăm în finală. Când primeşti gol pe final, când joci un fotbal bun, ai un meci bun şi jucătorii au dat totul pe teren, bineînţeles că e dificil. Am avut discuţii, am spus că e ok, e normal, nu putem spune că nu suntem dezamăgiţi, dar acum ne concentrăm asupra meciului cu Rapid, trebuie să ne recuperăm fizic, mental şi mai ales emoţional. E foarte important ca jucătorii să fie conectaţi, ca tot ce am arătat până acum, că suntem împreună, conectaţi, că nu există negativitate în grup, e foarte important pentru mine”, a mai spus Zeljko Kopic.

Dinamo va primi vizita celor de la Rapid duminică, de la ora 21:00, în etapa a şasea a play-off-ului. “Câinii” vor să rupă “blestemul” în faţa giuleştenilor, pe care nu au reuşit să-i mai învingă de 11 ani.

