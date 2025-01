"Atunci s-a produs ruptura" Dorinel Munteanu a ieşit la atac într-un clip postat pe contul oficial al Oţelului! - Antena Sport

Dorinel Munteanu a transmis un mesaj video după ce a decis să îşi dea demisia de la Oţelul. Clipul video a fost postat pe contul oficial de Facebook al clubului Oţelul Galaţi.

Dorinel Munteanu a subliniat din nou cât de greu i-a fost să ia această decizie. A transmis că motivul care „i-a pus capac” a fost acela că a fost minţit că vor fi plătite salariile jucătorilor, lucru care nu s-a întâmplat.

Dorinel Munteanu, un nou mesaj despre plecarea de la Oţelul. A explicat pe larg de ce a luat această decizie

La rândul lui, crezând că banii vor veni, Dorinel Munteanu le-a spus acest lucru jucătorilor. Fotbaliştii Oţelului ar fi neplătiţi de mai bine de două luni. Ei au plecat în vacanţa de iarnă fără bani.

„Este foarte greu să descriu anii petrecuți aici. La începutul anului 2025 vreau să transmit un mesaj tuturor suporterilor echipei, tuturor celor care au sprijinit echipa și au ajutat la revenire prin toate mijloacele. Pentru mine a fost cea mai grea decizie din toată cariera mea sportivă, atât ca jucător cât și ca antrenor.

În urmă cu 3 ani jumate am venit cu sufletul deschis la echipa mea de suflet, am crezut în proiect, am pus pe primul loc suporterii și clubul, casa mea a fost Oțelul Galați. Acum a venit momentul să închei colaborarea mea cu Oțelul.