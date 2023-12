"Au nevoie de o minune!" Dan Nistor, discurs sincer după ce U Cluj a învins-o pe Dinamo: "Merită mai mult respect!" - Antena Sport

Reclamă

Nistor susţine că suporterii lui Dinamo nu merită să traverseze această situaţie, fiind de părere că formaţia din Ştefan cel Mare merită să primească mai mult respect.

„Am avut noroc. Importante sunt cele trei puncte. Suntem bucuroşi că putem să facem această bucurie suporterilor, dar e drum lung. Mai avem două meciuri foarte importante. Din respect pentru aceşti minunţai suporteri, nu merită ce li se întâmplă. Clubul acesta merită mai mult respect din partea tuturor.

Mi-au apreciat gestul suporterii, m-au aplaudat. Am dat tricoul unui suporter. Nu pot să-mi dau cu părerea. Probabil de o minune au nevoie, meciurile trec, puncte nu fac, greu vor ieşi de acolo de unde sunt”, a declarat Dan Nistor, conform digisport.ro.

Daniel Popa, reacţie după Dinamo – U Cluj 0-1

Şi Daniel Popa regretă situaţia în care a ajuns Dinamo, sperând ca formaţia din Ştefan cel Mare să se salveze in extremis de la retrogradare, dacă va efectua transferuri în iarnă. Popa a mai declarat că suferă din cauza poziţiei din clasament a „câinilor”, formaţia alb-roşie fiind cea care i-a oferit ocazia să joace în Liga 1.

„Am făcut un meci defensiv foarte bun, am marcat repede şi a contat. I-am dat un assist lui Dan, mă înţeleg foarte bine cu el, am jucat la Dinamo, de obieci el îmi dă pase, dar acum a fost invers. Am suferit, dar am reuşit să luăm cele trei puncte.

Cred că Dinamo a venit peste noi, aveau mai mare nevoie de puncte faţă de noi, acesta a fost motivul. Ştiu că avem o defensivă bună, înafară de faze fixe, nu cred că au avut prea multe ocazii. Nu mă simt bine, Dinamo e o echipă de tradiţie, cu suporteri minunţai, bagă bani din propriile buzunare. Sper să se ridice şi să rămână în prima ligă. Dinamo nu mi-a făcut un rău, mi-a făcut un bine. Dacă ei nu erau, poate nu ajungeam să joc în prima ligă. Sufăr, am pus suflet aici, dar sper să-şi revină. Depinde doar de ei, de staff, de conducere, nu au echipă rea, au jucat bine şi în această seară. Au intrat şi ei într-o pasă mai proastă şi nu pot marca”, a declarat Daniel Popa, conform aceleiaşi surse citate mai sus.