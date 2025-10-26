„Au o problemă”. Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova: „Nu putem să facem față presiunii” - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 26 octombrie 2025, 17:08

Mirel Rădoi, la un meci al Universității Craiova/ Profimedia

Mirel Rădoi a avut un discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova, de la finalul partidei cu Metaloglobus, încheiată cu scorul de 0-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Antrenorul oltenilor a transmis că jucătorii nu fac față presiunii puse de fani.  

După meciul disputat la Clinceni, întreg scandalul a pornit după ce Nicușor Bancu a răspuns criticilor venite din partea suporterilor. Acest lucru i-a înfuriat și mai tare pe cei veniți la meci și au început să-l critice inclusiv pe Mirel Rădoi. 

Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova 

Mirel Rădoi a încercat să le explice suporterilor faptul că echipa nu va obține rezultatele dorite dacă se va pune presiune în continuare pe jucători. Antrenorul a subliniat, de asemenea, că reacția căpitanului Bancu a fost normală. 

Da, a fost o reacție neașteptată, zic ei, din partea anumitor jucători că le-au răspuns. Jucătorii nu au avut decât senzația să le spună că au vrut, doar că azi nu le-au ieșit și ei au crezut că au răspuns agresiv și alte cuvinte. 

E normal, nu doar pentru ei, ci pentru noi, toată lumea are nemulțumiri că nu am reușit și prin prisma jocului, și a ocaziilor să câștigăm în seara asta. Probabil indiferent de minutul în care am fi marcat, dacă am fi câștigat, sărbătoream alături de ei și nu ne chemau la gard sau nu exista acest episod. 

Le-am explicat că din istoricul, cel puțin al meu, dacă nu al clubului, neavând un ADN foarte puternic la nivel de club și la nivel de echipă, de fiecare dată când se acumulează o presiune nu putem să facem față. Am încercat să le explic suporterilor: “Cu cât și voi puneți mai mare presiune pe ei, cu atât rezultatele vor întârzia pe o perioadă mai îndelungată de timp să apară 

Cred că ceea ce s-a strâns de când sunt eu și staff-ul în ultmele șapte luni, o relație între noi și suporteri bazată nu doar pe respect, ci și pe rezultate. 

(n.r. Se spune asta la Craiova, de obicei problemele vin din interior) Da, pentru că și clubul a marșat pe aceste lucruri. Trebuie să spunem că nu doar Bergodi, nu doar Neagoe e nebunul, nu doar Reghe e nebun, nu doar Rădoi e nebun. E clar că și la nivel de club, lucrurile nu sunt stabile și trebuie să recunoaștem, dacă dânșii nu vor, înseamnă că au o problemă. 

E clar că ce s-a întâmplat în ultima perioadă într-un procent mai mic sau mai mare, toată lumea e de vină”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă, după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. 

