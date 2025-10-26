„Au o problemă”. Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova: „Nu putem să facem față presiunii” - Antena Sport

Mirel Rădoi a avut un discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova, de la finalul partidei cu Metaloglobus, încheiată cu scorul de 0-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Antrenorul oltenilor a transmis că jucătorii nu fac față presiunii puse de fani.

După meciul disputat la Clinceni, întreg scandalul a pornit după ce Nicușor Bancu a răspuns criticilor venite din partea suporterilor. Acest lucru i-a înfuriat și mai tare pe cei veniți la meci și au început să-l critice inclusiv pe Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova

Mirel Rădoi a încercat să le explice suporterilor faptul că echipa nu va obține rezultatele dorite dacă se va pune presiune în continuare pe jucători. Antrenorul a subliniat, de asemenea, că reacția căpitanului Bancu a fost normală.

„Da, a fost o reacție neașteptată, zic ei, din partea anumitor jucători că le-au răspuns. Jucătorii nu au avut decât senzația să le spună că au vrut, doar că azi nu le-au ieșit și ei au crezut că au răspuns agresiv și alte cuvinte.

E normal, nu doar pentru ei, ci pentru noi, toată lumea are nemulțumiri că nu am reușit și prin prisma jocului, și a ocaziilor să câștigăm în seara asta. Probabil indiferent de minutul în care am fi marcat, dacă am fi câștigat, sărbătoream alături de ei și nu ne chemau la gard sau nu exista acest episod.