Scandal uriaș după Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat - Antena Sport

Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Fanii olteni i-au certat pe jucători, cât și pe Mirel Rădoi, pentru pasul greșit făcut de echipă pe terenul nou-promovatei.

După ce în runda trecută a învins-o pe FCSB, Metaloglobus a reușit să o încurce și pe Universitatea Craiova. Oltenii au ratat șansa de a urca pe primul loc în Liga 1, după remiza de la Clinceni.

După fluierul final, au fost tensiuni în fața galeriei, atunci când mai mulți jucători ai Universității Craiova s-au dus să-i salute pe fani.

Conform gsp.ro, suporterii aflați la tribuna 1 i-au criticat pe Vasile Mogoș, Anzor și pe Carlos Mora: „Nu jucați fotbal! Niciun titlu nici anul ăsta!”, au strigat fanii către jucătorii lui Mirel Rădoi. Întregul conflict ar fi pornit după ce Nicușor Bancu le-a răspuns suporterilor veniți la Clinceni.

Nici Mirel Rădoi nu a scăpat de furia fanilor olteni, extrem de nemulțumiți de rezultatul înregistrat de echipă cu Metaloglobus. Aceștia l-au taxat pe antrenor pentru faptul că „nu a jucat cu echipa bună”, dar și pentru faptul că l-ar fi scos din formă pe Ștefan Baiaram, după scandalul din această săptămână.