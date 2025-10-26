Scandal uriaș după Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat - Antena Sport

Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Fanii olteni i-au certat pe jucători, cât și pe Mirel Rădoi, pentru pasul greșit făcut de echipă pe terenul nou-promovatei.
După ce în runda trecută a învins-o pe FCSB, Metaloglobus a reușit să o încurce și pe Universitatea Craiova. Oltenii au ratat șansa de a urca pe primul loc în Liga 1, după remiza de la Clinceni.
Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0
După fluierul final, au fost tensiuni în fața galeriei, atunci când mai mulți jucători ai Universității Craiova s-au dus să-i salute pe fani.
Conform gsp.ro, suporterii aflați la tribuna 1 i-au criticat pe Vasile Mogoș, Anzor și pe Carlos Mora: „Nu jucați fotbal! Niciun titlu nici anul ăsta!”, au strigat fanii către jucătorii lui Mirel Rădoi. Întregul conflict ar fi pornit după ce Nicușor Bancu le-a răspuns suporterilor veniți la Clinceni.
Nici Mirel Rădoi nu a scăpat de furia fanilor olteni, extrem de nemulțumiți de rezultatul înregistrat de echipă cu Metaloglobus. Aceștia l-au taxat pe antrenor pentru faptul că „nu a jucat cu echipa bună”, dar și pentru faptul că l-ar fi scos din formă pe Ștefan Baiaram, după scandalul din această săptămână.
Universitatea Craiova a rămas pe locul trei în Liga 1, cu 28 de puncte, la egalitate cu Botoșani și Rapid. Oltenii au ajuns la patru meciuri fără victorie, în ultimele cinci etape disputate.
- “Ce se întâmplă cu Baiaram?”. Răspunsul dat pe loc de Mirel Rădoi, după Metaloglobus – Universitatea Craiova
- „Au o problemă”. Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova: „Nu putem să facem față presiunii”
- Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități”
- Anghel Iordănescu a fost la Metaloglobus – Universitatea Craiova și a dat verdictul: “Puțin fotbal”
- Jucătorii FCSB-ului nu se tem înaintea meciului cu UTA: „Vom fi în play-off / Avem șanse la campionat”