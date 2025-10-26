Scandal uriaș după Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat - Antena Sport

Închide meniul
Scandal uriaș după Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat

Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat

Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat

Publicat: 26 octombrie 2025, 16:37

Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat

Mirel Rădoi și jucătorii Universității Craiova, la finalul meciului cu Metaloglobus/ Sport Pictures

Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Fanii olteni i-au certat pe jucători, cât și pe Mirel Rădoi, pentru pasul greșit făcut de echipă pe terenul nou-promovatei. 

După ce în runda trecută a învins-o pe FCSB, Metaloglobus a reușit să o încurce și pe Universitatea Craiova. Oltenii au ratat șansa de a urca pe primul loc în Liga 1, după remiza de la Clinceni. 

Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0 

După fluierul final, au fost tensiuni în fața galeriei, atunci când mai mulți jucători ai Universității Craiova s-au dus să-i salute pe fani.  

Conform gsp.ro, suporterii aflați la tribuna 1 i-au criticat pe Vasile Mogoș, Anzor și pe Carlos Mora: „Nu jucați fotbal! Niciun titlu nici anul ăsta!”, au strigat fanii către jucătorii lui Mirel Rădoi. Întregul conflict ar fi pornit după ce Nicușor Bancu le-a răspuns suporterilor veniți la Clinceni. 

Nici Mirel Rădoi nu a scăpat de furia fanilor olteni, extrem de nemulțumiți de rezultatul înregistrat de echipă cu Metaloglobus. Aceștia l-au taxat pe antrenor pentru faptul că „nu a jucat cu echipa bună”, dar și pentru faptul că l-ar fi scos din formă pe Ștefan Baiaram, după scandalul din această săptămână. 

Universitatea Craiova a rămas pe locul trei în Liga 1, cu 28 de puncte, la egalitate cu Botoșani și Rapid. Oltenii au ajuns la patru meciuri fără victorie, în ultimele cinci etape disputate. 

1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 NEWS ALERTSabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
