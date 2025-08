"Au trecut 50 de ani" Basarab Panduru, discurs dur după Rapid - FC Botoşani 2-1: "Fiecare s-a încurcat pe fiecare" - Antena Sport

Costel Gâlcă, dezvăluiri despre noua vedetă din Giuleşti, Antoine Baroan

Cotel Gâlcă a vorbit despre noua senzaţie din atacul celor de la Rapid, Antoine Baroan. Atacantul a intrat şi a adus practic victoria echipei sale după ce a reuşit o dublă în faţa moldovenilor. Antrenorul rapidist avertizează însă că noul vrâf al giuleştenilor are mult de recuperat la nivel de pregătire.

“Mulţumit şi felicit băieţii că au jucat foarte bine. Am avut ocazii, adversarul nu şi-a creat ocazii, dar mă nemulţumeşte golul primit. Baroan ştiam că are calităţi, că e combinativ şi că are finalizare foarte bună, dar nu e la 100%. Şi el e conştient. A văzut că pe final de meci îi era foarte greu. Mă îngrijorează că se accidentează jucătorii. Onea are glezna umflată, Manea are mâna umflată. A fost călcat”, a spus Gâlcă, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Chiar şi aşa, Gâlcă este foarte mulţumit de victorie şi de faptul că Rapid e lider în Liga 1. Totuşi, nu este deloc mulţumit de golul primit de la Ongenda. “E foarte important că am câştigat şi că suntem pe primul loc. Nu ştiu dacă execuţia lui Ongenda e imparabilă, nu am văzut dacă şutul a fost pe lângă zid sau peste”, a mai spus antrenorul de la Rapid.