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„Şeful în acţiune” Răzvan Lucescu a început munca la Al-Sadd! Imagini de la antrenament cu tehnicianul român

Bogdan Stănescu Publicat: 16 iulie 2026, 16:22

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„Şeful în acţiune Răzvan Lucescu a început munca la Al-Sadd! Imagini de la antrenament cu tehnicianul român

Răzvan Lucescu, în timpul unui antrenament la Al Sadd / Instagram Al Sadd

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Antrenorul român Răzvan Lucescu (57 de ani) a început munca la noua sa echipă, Al-Sadd. Clubul din Qatar a postat imagini video cu tehnicianul român în timpul unui antrenament.

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„Şeful în acţiune”, a fost descrierea clipului postat de Al-Sadd pe reţelele sociale.

Răzvan Lucescu a început treaba la Al-Sadd

Răzvan Lucescu speră să o facă din nou campioană pe Al-Sadd. Echipa din Doha a cucerit titlul în sezonul trecut.

Tehnicianul român îl aşteaptă pe Alessio Romagnoli (31 de ani) la Al-Sadd. Formaţia din Qatar s-ar fi înţeles atât cu jucătorul, cât şi cu Lazio, transferul urmând să fie oficializat. Romagnoli era cotat în trecut la 50 de milioane de euro. În prezent valorează 6 milioane de euro potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.

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Răzvan Lucescu a semnat pe doi ani cu Al-Sadd, salariul său fiind de 3.5 milioane de dolari pe sezon. Tehnicianul român ar putea încasa şi mai mulţi bani, având şi bonusuri în contract.

Răzvan Lucescu este unul dintre cei mai titraţi antrenori români. A câştigat două titluri şi două Cupe ale Greciei cu PAOK şi tot ce se putea cu Al-Hilal în Arabia Saudită: campionatul, Cupa Arabiei Saudite şi Liga Campionilor Asiei.

Răzvan Lucescu a mai antrenat în trecut în Qatar. El a pregătit-o pe El Jaish, cu care a câştigat Cupa Qatarului în sezonul 2012-2013. Răzvan Lucescu mai are două Cupe ale României în palmares, ambele câştigate cu Rapid, echipă la care a şi evoluat când era jucător.

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