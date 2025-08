Avertismentul lui Adrian Mihalcea după ce a dus-o pe UTA pe locul 2 în Liga 1! - Antena Sport

Antrenorul formaţiei UTA Arad, Adrian Mihalcea, se menţine cu picioarele pe pământ după o nouă victorie a echipei sale, cu 2-1, contra Petrolului. UTA a fost condusă de Petrolul, dar a revenit spectaculos şi a obţinut toate cele 3 puncte.

UTA a urcat provizoriu pe locul 2 în Liga 1, cu 8 puncte, la două lungimi în spatele liderului Farul. În primele 4 partide, UTA este neînvinsă în Liga 1, obţinând două victorii şi două rezultate de egalitate.

Adrian Mihalcea: “Nu vreau să le dau speranţe oamenilor. Putem avea o cădere”

“Un meci greu. Nu am început bine partida. Am avut multe dueluri pierdute, au și dat un gol cu o execuție pe care o pregătisem. Am revenit în joc. E o victorie importantă contra unei echipe destul de bune, au avut o posesie net superioară. Continuăm această serie și ne bucură. Jucătorii mei au calitate, dar își impun niște limite care o să le facă rău. Ușor, ușor, creștem, adunăm puncte și asta e cel mai important.

Așteptăm să vină și ceilalți băieți și să întregim lotul. Trăiesc intens meciurile și pare că exagerez, dar sunt trăiri sincere. Nu e ușor să jucăm aceste meciuri, dar este plăcut. Eu am ratat mai mult decât toți la un loc, așa că nu am ce să le reproșez atacanților. Mă gândesc la meciul următor și să nu pierdem.

Nu vreau să le dau speranțe oamenilor prea devreme. Ar trebui să-și dea seama că este doar începutul și că putem avea o cădere, la un moment dat. Întâlnim Farul în următorul meci, liderul. Acesta este țelul meu, să mențin această linie”, a declarat Adrian Mihalcea, pentru digisport.ro, după Petrolul – UTA 1-2.