Avertismentul primit de Ofri Arad după ce a acceptat să se transfere la FCSB: "O să afle, pe pielea lui" - Antena Sport

Ofri Arad se bucură după golul marcat cu Interul lui Cristi Chivu / Profimedia Images

Ofri Arad (27 de ani) e aşteptat în România, pentru a face vizita medicală şi a semna contractul cu FCSB. El şi-a luat deja rămas-bun de la colegii de la Kairat Almaty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ofri Arad vine la FCSB să îl înlocuiască pe Adrian Şut, plecat la Al Ain. Cotat la 1.2 milioane de euro de către transfermarkt.com, Ofri Arad are 10 meciuri jucate pentru naţionala Israelului.

Andrei Vochin, avertisment pentru Ofri Arad: “FCSB e un club special. O să afle pe pielea lui”

Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, l-a avertizat pe Ofri Arad în privinţa venirii la FCSB.

“A câștigat campionatul în două țări, în Israel și Kazahstan. FCSB are nevoie de un jucător după plecarea lui Șut (n.r: pe postul acestuia). Pare un transfer bun, are pedigree de campion.

E clar că la FCSB vine un fotbalist care a câștigat campionate, care a jucat în cupele europene, care a evoluat și la națională, deci stă bine din acest punct de vedere. Acum, să vedem dacă se va adapta, pentru că FCSB e un club special. O să afle și el, pe pielea lui”, a declarat Andrei Vochin pentru digisport.ro.