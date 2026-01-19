Avertismentul primit de Ofri Arad după ce a acceptat să se transfere la FCSB: "O să afle, pe pielea lui" - Antena Sport

Ofri Arad (27 de ani) e aşteptat în România, pentru a face vizita medicală şi a semna contractul cu FCSB. El şi-a luat deja rămas-bun de la colegii de la Kairat Almaty.
Ofri Arad vine la FCSB să îl înlocuiască pe Adrian Şut, plecat la Al Ain. Cotat la 1.2 milioane de euro de către transfermarkt.com, Ofri Arad are 10 meciuri jucate pentru naţionala Israelului.
Andrei Vochin, avertisment pentru Ofri Arad: “FCSB e un club special. O să afle pe pielea lui”
Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, l-a avertizat pe Ofri Arad în privinţa venirii la FCSB.
“A câștigat campionatul în două țări, în Israel și Kazahstan. FCSB are nevoie de un jucător după plecarea lui Șut (n.r: pe postul acestuia). Pare un transfer bun, are pedigree de campion.
E clar că la FCSB vine un fotbalist care a câștigat campionate, care a jucat în cupele europene, care a evoluat și la națională, deci stă bine din acest punct de vedere. Acum, să vedem dacă se va adapta, pentru că FCSB e un club special. O să afle și el, pe pielea lui”, a declarat Andrei Vochin pentru digisport.ro.
Ofri Arad a jucat în 23 dintre cele 26 de meciuri disputate de Kairat Almaty în campionat, în acest sezon, reuşind 4 assist-uri. A jucat şi în 10 meciuri în Champions League în acest sezon, marcând un gol. A marcat chiar în meciul lui Kairat Almaty cu Interul lui Cristi Chivu. Inter s-a impus cu 2-1, pentru echipa lui Chivu marcând Lautaro Martinez şi Carlos Augusto.
Ofri Arad a petrecut 3 sezoane la Kairat Almaty. Anterior a evoluat 5 sezoane pentru Maccabi Haifa. Are două titluri de campion cu Kairat Almaty şi două cu Maccabi Haifa.
