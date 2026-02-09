"Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii" Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1! - Antena Sport

Închide meniul
"Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii" Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1!

Home | Fotbal | Liga 1 | “Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii” Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1!

“Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii” Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 februarie 2026, 23:24

Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1!

Filipe Coelho, în timpul unei conferințe de presă / AntenaSport

Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho, a avut o reacţie dură după derby-ul încheiat la egalitate de echipa lui, 1-1, cu Dinamo, în deplasare.

Coelho a susţinut că anumite lucruri ar fi amplificate de mass-media. “Încercaţi să găsiţi ce e mai rău în ceva bun”, a acuzat antrenorul Craiovei.

Filipe Coelho, discurs dur după derby-ul oltenilor cu Dinamo: “Cred că uneori aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii”

“Sunt mulțumit de joc. Am jucat ceea ce am pregătit pentru acest meci. Am jucat în stilul nostru, am încercat să marcăm. Am încercat să câștigăm meciul. Sunt mulumit mai mult de joc decât de punct. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar cred că noi am fi meritat cele trei puncte.

Niciodată nu vorbesc despre câștigarea campionatului. Cred că a fost un meci frumos pentru suporteri. Cred că suntem vreo trei echipe bune. Cred că trebuie să vorbim mai mult despre fotbalul românesc.

Despre jucători, despre atmosferă. E important. Cred că uneori aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii. Încercați să găsiți mereu ce este mai rău în ceva bun. Ba un jucător e supărat, ba unul e cu sticla de apă și se uită într-un fel la antrenor. E doar părerea mea. Nu e despre rezultat, e despre atmosfera pe care o creăm la un meci. Scuze, e părerea mea.

La Steven Nsimba e treaba departamentului medical. Din ce am văzut eu e ceva muscular. Nu știu dacă va putea fi recuperat. Sunt aici să găsesc cele mai bune solții.

Acum e timpul să ne odihnim. Avem meci cu FCSB în trei zile. Vom găsi soluții. Nu avem mult timp de pregătire”, a declarat Filipe Coelho, pentru digisport.ro, după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1.

Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei a 26-a a Ligii 1.

Oltenii au avut cea mai mare ocazie a reprizei întâi, în minutul 32, când Screciu a trimis o lovitură de cap, iar Mărginean a deviat mingea în bara propriei porţi. În rest, prima parte s-a încheiat fără nici un şut pe poartă pentru ambele echipe. După reluare, încercările ofensive ale gazdelor au dus la deschiderea scorului. Armstrong a centrat, Opruţ a trimis din prima în acreu de unde Alberto Soro a înscris cu capul. Golul egalizator a venit în minutul 62, când Carlos Mora a luat o acţiune pe cont propriu, i-a pasat lui Cicâldău, iar acesta a centrat la prima bară, în careu, unde Al Hamlawi i-a luat faţa lui Boateng înscriind la colţul scurt.

În minutul 70 portarul craiovean, Laurenţiu Popescu, a ieşit foarte bine la Armstrong şi derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova s-a terminat 1-1.

Craiova rămâne lider, cu 50 de puncte, urmată de Rapid şi Dinamo, ambele cu câte 49 de puncte.

