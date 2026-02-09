"Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii" Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1! - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho, a avut o reacţie dură după derby-ul încheiat la egalitate de echipa lui, 1-1, cu Dinamo, în deplasare.

Coelho a susţinut că anumite lucruri ar fi amplificate de mass-media. “Încercaţi să găsiţi ce e mai rău în ceva bun”, a acuzat antrenorul Craiovei.

Filipe Coelho, discurs dur după derby-ul oltenilor cu Dinamo: “Cred că uneori aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii”

“Sunt mulțumit de joc. Am jucat ceea ce am pregătit pentru acest meci. Am jucat în stilul nostru, am încercat să marcăm. Am încercat să câștigăm meciul. Sunt mulumit mai mult de joc decât de punct. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar cred că noi am fi meritat cele trei puncte.

Niciodată nu vorbesc despre câștigarea campionatului. Cred că a fost un meci frumos pentru suporteri. Cred că suntem vreo trei echipe bune. Cred că trebuie să vorbim mai mult despre fotbalul românesc.

Despre jucători, despre atmosferă. E important. Cred că uneori aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii. Încercați să găsiți mereu ce este mai rău în ceva bun. Ba un jucător e supărat, ba unul e cu sticla de apă și se uită într-un fel la antrenor. E doar părerea mea. Nu e despre rezultat, e despre atmosfera pe care o creăm la un meci. Scuze, e părerea mea.