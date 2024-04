Basarab Panduru i-a găsit echipă lui Radaslavescu, după ce acesta a fost schimbat în minutul 28 în Farul - FCSB: "Eşti Mbappe?" - Antena Sport

Eşti Mbappe să joci pe toate astea? Dacă ai calitate de numărul 10, ce să cauţi în dreapta? Eu cel mai bine îi înţeleg, că şi eu am avut probleme în cariera mea”, a declarat Basarab Panduru la orangesport.ro.

Gigi Becali l-a distrus pe Eduard Radaslavescu, după Farul – FCSB 0-1: „Trebuia schimbat din minutul 15”

Gigi Becali a răbufnit şi l-a făcut praf pe Eduard Radaslavescu, după meciul cu Farul. Acesta a transmis că mijlocaşul a avut o evoluţie extrem de modestă, acesta fiind motivul pentru care a fost schimbat după doar 28 de minute. De asemenea, latifundiarul din Pipera a glumit şi a transmis că regulamentul i-a permis să-l schimbe pe Radaslavescu.

„Am 66 de ani, te plătesc, eşti angajatul meu. Voi aveţi altă mentalite, de asta de haos. Dacă eu am dat la ora asta cam 25 de milioane de euro, cineva vine să îmi spună mie?

Am dat telefon la Ligă şi la Federaţie, mi-a zis Burleanu că pot face schimbare. Da. Avem de luat un campionat, nu vorbim de respectul la jucători. Nu vorbim că stai puţin că îl supărăm pe Radaslavescu. Permite regulamentul? Da. Lasă înjurătura, mă interesa pe mine înjurătura lui. Dar comenta, da. Dacă nu juca nimic. Aici trebuiau schimbaţi vreo 5.

Dacă a pierdut toate mingile, toate! Ei nu ştiu? Le-a spus şi Meme. Dacă a pierdut toate mingile, toate! Ei nu ştiu? Le-a spus şi Meme. Radaslavescu le-a piedut pe toate. A fost o discuţie cu cine jucăm, cu Radaslavescu sau cu Tavi. Eu l-am impus. Ei l-au impus pe Chiricheş, dar Radaslavescu a jucat pentru că Tavi a fost foarte slab sezonul trecut. Ei au vrut cu Tavi şi eu mă simţeam vinovat faţă de ei. Permite regulamentul să schimb, nu pentru că pot! Aici e vorba de regulament respectat, nu că dictez eu!

Radaslavescu trebuia schimbat din minutul 15, dar am zis să îl mai lăsăm puţin. Nu contează, permite regulamentul? Ce am făcut eu? Am respectat regulamentul! Eu ştiu ce am făcut azi, respect regulamentele şi legile! Pentru că l-au consolat, mă bucur, înseamnă că îl iubesc. E adevărat, e supărat Radaslavescu, dar regulamentul permite!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.