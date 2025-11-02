Basarab Panduru l-a făcut praf pe un jucător important al FCSB-ului: "L-aţi văzut unde a tras?" - Antena Sport

Basarab Panduru (55 de ani) nu l-a menajat nici el pe unul dintre cei mai importanţi jucători ai FCSB-ului, care a intrat şi în vizorul lui Gigi Becali.
Adrian Şut (26 de ani) nu traversează o perioadă bună la FCSB, iar patronul Gigi Becali l-a avertizat că va trece pe banca de rezerve.
Adrian Şut, criticat de Basarab Panduru
„L-ați văzut pe Șut unde a tras? A dat vreo două peste tribună. Nu-i ușor să dai peste tribună. E și pistă, e și tribuna înaltă, e greu. A dat două șuturi acolo”, a spus Basarab Panduru pentru primasport.ro.
Adrian Şut nu a înscris încă în acest sezon de Liga 1, în cele 10 partide în care a evoluat. Are însă un assist. Şut are un singur gol în toate competiţiile în sezonul acesta, marcând în Europa League.
“Șut cred că trebuie să «rupă» puțin banca, ca să-i fie frică”, a spus Gigi Becali.
Patronul FCSB-ului a spus că, anterior, Adrian Şut era numărul 1 în echipa lui, dar că în prezent a ajuns să nu mai facă pressing, la fel ca Mihai Lixandru. Becali a spus că nu poate “rupe” înţelegerile cu cei doi, dar că îi va trece pe banca de rezerve. Lixandru a reuşit un assist în victoria FCSB-ului, cu 2-0, cu U Cluj.
U Cluj – FCSB 0-2
Echipa bucureşteană FCSB a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 15-a din Liga 1.
Bucureştenii au deschis scorul la Cluj prin Darius Olaru, în minutul 32, cu un gol superb, din voleu. După şapte minute Murgia a primit al doilea galben şi a fost eliminat, lăsându-şi echipa în zece, iar în minutul 55 oaspeţii şi-au dublat avantajul. Presat de Bîrligea, Cisse a greşit o pasă, Olaru a recuperat şi a înscris cu un şut pe jos. Miculescu a trimis puţin peste poartă în minutul 59 şi FCSB s-a impus cu 2-0.
Bucureştenii au ajuns pe locul 7, cu 19 puncte, în timp ce U Cluj are 17 puncte şi se află pe locul 10.
