Basarab Panduru l-a făcut praf pe un jucător important al FCSB-ului: "L-aţi văzut unde a tras?" - Antena Sport

Basarab Panduru (55 de ani) nu l-a menajat nici el pe unul dintre cei mai importanţi jucători ai FCSB-ului, care a intrat şi în vizorul lui Gigi Becali.

Adrian Şut (26 de ani) nu traversează o perioadă bună la FCSB, iar patronul Gigi Becali l-a avertizat că va trece pe banca de rezerve.

Adrian Şut, criticat de Basarab Panduru

„L-ați văzut pe Șut unde a tras? A dat vreo două peste tribună. Nu-i ușor să dai peste tribună. E și pistă, e și tribuna înaltă, e greu. A dat două șuturi acolo”, a spus Basarab Panduru pentru primasport.ro.

Adrian Şut nu a înscris încă în acest sezon de Liga 1, în cele 10 partide în care a evoluat. Are însă un assist. Şut are un singur gol în toate competiţiile în sezonul acesta, marcând în Europa League.

“Șut cred că trebuie să «rupă» puțin banca, ca să-i fie frică”, a spus Gigi Becali.