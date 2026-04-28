Basarab Panduru, semnal uriaş de alarmă pentru Universitatea Craiova: “S-ar putea să nu meargă la infinit”

Basarab Panduru a avut un avertisment pentru Universitatea Craiova, după ce oltenii au câştigat cu 1-0 meciul de la Mioveni, cu FC Argeş. Formaţia din Bănie este pe primul loc după şase etape din play-off, la trei puncte în faţa ocupantei locului secund, U Cluj.

Oltenii au recunoscut că nu le-a ieşit jocul la Mioveni, dar căpitanul Nicuşor Bancu nu s-a ferit şi a declarat că cel mai important lucru în acest moment pentru olteni este să obţină toate cele trei puncte, pentru a putea ridica trofeul la finalul sezonului.

Basarab Panduru are însă semne de întrebare în ceea ce priveşte această a doua victorie la limită a oltenilor, după ce au învins-o şi pe Rapid cu acelaşi scor. Panduru nu crede că această abordare poate merge la infinit:

“Craiova câştigă, e pe primul loc. Putea face 2-0 în minutul 17, prin Matei, iar în 28, cu Bancu, care dă la colţul scurt. Craiova intră şi trebuie să dea un gol, toţi jucătorii o ştiu, dar îl dai şi, pe măsură ce trece timpul, te gândeşti să tragi de el.

Nu eşti de nivelul de golul al doilea şi al treilea, dar nu e chiar aşa uşor de dat, că nu suntem la nivelul ăla. Acest 1-0 s-ar putea să nu meargă la infinit”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.