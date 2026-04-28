Basarab Panduru, semnal uriaş de alarmă pentru Universitatea Craiova: “S-ar putea să nu meargă la infinit”

Basarab Panduru a avut un avertisment pentru Universitatea Craiova, după ce oltenii au câştigat cu 1-0 meciul de la Mioveni, cu FC Argeş. Formaţia din Bănie este pe primul loc după şase etape din play-off, la trei puncte în faţa ocupantei locului secund, U Cluj.
Oltenii au recunoscut că nu le-a ieşit jocul la Mioveni, dar căpitanul Nicuşor Bancu nu s-a ferit şi a declarat că cel mai important lucru în acest moment pentru olteni este să obţină toate cele trei puncte, pentru a putea ridica trofeul la finalul sezonului.
Basarab Panduru o avertizează pe Universitatea Craiova, după victoria cu 1-0 în faţa lui FC Argeş
Basarab Panduru are însă semne de întrebare în ceea ce priveşte această a doua victorie la limită a oltenilor, după ce au învins-o şi pe Rapid cu acelaşi scor. Panduru nu crede că această abordare poate merge la infinit:
“Craiova câştigă, e pe primul loc. Putea face 2-0 în minutul 17, prin Matei, iar în 28, cu Bancu, care dă la colţul scurt. Craiova intră şi trebuie să dea un gol, toţi jucătorii o ştiu, dar îl dai şi, pe măsură ce trece timpul, te gândeşti să tragi de el.
Nu eşti de nivelul de golul al doilea şi al treilea, dar nu e chiar aşa uşor de dat, că nu suntem la nivelul ăla. Acest 1-0 s-ar putea să nu meargă la infinit”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.
În contrast cu ce a declarat Basarab Panduru, Nicuşor Bancu a fost foarte clar după meciul de la Mioveni:
“(n.r. arată Craiova ca o campioană?) Da. Eu cred că arătăm destul de bine. Nu contează jocul, e important să aduni puncte ca să fii campion. Contează să ridici trofeul deasupra capului. Ne-am apărat foarte bine, am atacat când era de atacat. Chiar dacă nu ne-a ieşit jocul, era practic imposibil, la ce pressing au făcut. Terenul nu ne-a ajutat. Suntem fericiţi că am luat cele trei puncte, am venit aici ca să câştigăm”, a spus Nicuşor Bancu, după meci, potrivit digisport.ro.
După meciul de la Mioveni, Universitatea Craiova revine pe Ion Oblemenco, acolo unde va juca la finalul săptămânii contra lui Dinamo. Cele două echipe se reîntâlnesc, după ce Craiova a câştigat săptămâna trecută semifinala Cupei României contra “câinilor” la loviturile de departajare.
