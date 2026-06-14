Vinicius a dus-o pe Real Madrid pe primul loc într-un top fabulos, după golul marcat în Brazilia – Maroc

Vinicius a reuşit să marcheze spectaculos în duelul dintre Brazilia şi Maroc. Cele două se înfruntă în prima etapă a Grupei C, de la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Ismael Saibari a deschis scorul în duelul disputat la New York. Atacantul marocan a punctat în minutul 21, profitând de un spaţiu uriaş în apărarea sud-americanilor.

Vinicius a marcat în Brazilia – Maroc şi a dus-o pe Real Madrid pe primul loc într-un top fabulos

În minutul 32, Vinicius a ieşit la rampă şi a reuşit să marcheze. Starul lui Real Madrid a primit o pasă de la Bruno Guimaraes, a înaintat în careu şi l-a învins pe Bono cu un şut la colţul lung.

Graţie reuşitei din meciul cu Maroc, Vinicius a dus-o pe Real Madrid pe primul loc, într-un top fabulos. Concret, conform statisticienilor de la Opta, de-a lungul timpului, jucătorii formaţiei de pe Bernabeu au marcat cele mai multe goluri la Campionatul Mondial, 79. La acest capitol, Real Madrid este la egalitate cu Bayern.

Vinicius a ajuns la 11 goluri marcate pentru Brazilia, în 51 de meciuri disputate. Starul lui Real Madrid a debutat la naţională în urmă cu şase ani, sub comanda selecţionerului de la vremea respectivă, Tite.