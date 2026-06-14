Vinicius a dus-o pe Real Madrid pe primul loc într-un top fabulos, după golul marcat în Brazilia – Maroc

Vinicius a reuşit să marcheze spectaculos în duelul dintre Brazilia şi Maroc. Cele două se înfruntă în prima etapă a Grupei C, de la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Ismael Saibari a deschis scorul în duelul disputat la New York. Atacantul marocan a punctat în minutul 21, profitând de un spaţiu uriaş în apărarea sud-americanilor.
Vinicius a marcat în Brazilia – Maroc şi a dus-o pe Real Madrid pe primul loc într-un top fabulos
În minutul 32, Vinicius a ieşit la rampă şi a reuşit să marcheze. Starul lui Real Madrid a primit o pasă de la Bruno Guimaraes, a înaintat în careu şi l-a învins pe Bono cu un şut la colţul lung.
Graţie reuşitei din meciul cu Maroc, Vinicius a dus-o pe Real Madrid pe primul loc, într-un top fabulos. Concret, conform statisticienilor de la Opta, de-a lungul timpului, jucătorii formaţiei de pe Bernabeu au marcat cele mai multe goluri la Campionatul Mondial, 79. La acest capitol, Real Madrid este la egalitate cu Bayern.
Vinicius a ajuns la 11 goluri marcate pentru Brazilia, în 51 de meciuri disputate. Starul lui Real Madrid a debutat la naţională în urmă cu şase ani, sub comanda selecţionerului de la vremea respectivă, Tite.
Neymar nu a fost în lot la Brazilia – Maroc
Atacantul de la Santos a avut probleme medicale şi a venit cu ele la echipa naţională, iar acestea l-au ţinut în afara lotului pentru duelul cu Maroc, primul al Selecao de la Cupa Mondială 2026.
Superstarul sud-american a fost însă dornic să fie alături de colegii săi la partida cu africanii şi a făcut deplasarea la stadion. Neymar a hotărât împreună cu stafful să stea pe banca de rezerve şi să facă parte astfel din toată atmosfera şi pregătirea de dinainte de partidă, fiind în acelaşi timp un sprijin pentru colegi, dar şi încărcare din punct de vedere mental înainte de al doilea meci, când este preconizat că poate evolua.
Informaţiile de ultim moment spun că Ancelotti o să-l includă în lot pe Neymar pentru partida cu Haiti, cea care este considerată a fi facilă, în contextul în care adversarii nu au o cotă de piaţă foarte ridicată. Astfel, atacantul ar intra în ritm de joc şi ar fi gata pentru ultima partidă din grupe, cu Scoţia, după care să poată emite pretenţii de titular în fazele eliminatorii.
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