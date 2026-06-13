Brazilia – Maroc LIVE VIDEO (01:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Naționala lui Ancelotti, misiune dificilă în primul meci de la CM

Brazilia – Maroc, duelul din prima etapă a Grupei C de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Naționala lui Carlo Ancelotti are o misiune dificilă în primul meci de la turneul final.

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Brazilia și Maroc se vor înfrunta pe MetLife Stadium, arena de peste 80.000 de locuri din New York, care va găzdui și finala Campionatului Mondial, de pe 19 iulie.

Brazilia – Maroc LIVE VIDEO (01:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Brazilia țintește câștigarea Cupei Mondiale, cu Carlo Ancelotti pe bancă. Ultima dată, sud-americanii au triumfat la turneul final mondial în 2002, fiind cea mai de succes națională din istoria competiției, cu cinci trofee în palmares.

La Campionatul Mondial din 2022, Brazilia a fost eliminată în sferturi de Croația. Maroc, de cealaltă parte, a fost una dintre revelațiile turneului, reușind să ajungă până în semifinale, unde a fost eliminată de Franța.

Brazilia și Maroc s-au duelat de două ori, până la confruntarea din grupele Campionatului Mondial 2026. Cele două naționale au disputat un amical în 2023, câștigat de africani cu scorul de 2-1. Prima confruntare directă a avut loc în grupele Campionatului Mondial din 1998, partida fiind câștigată fără emoții de brazilieni, scor 3-0.