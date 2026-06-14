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Verdictul lui Lopetegui după ce a scos primul punct pentru Qatar din istoria Cupei Mondiale

Mihai Alecu Publicat: 14 iunie 2026, 0:39

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Verdictul lui Lopetegui după ce a scos primul punct pentru Qatar din istoria Cupei Mondiale

Verdictul lui Lopetegui după meciul dintre Qatar şi Elveţia. Foto: Getty Images

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Qatar a produs prima mare surpriză de la Cupa Mondială, asta după ce a reuşit să facă egal cu Elveţia, 1-1, în urma unui gol venit în prelungiri, fiind primul punct pentru aceştia din istoria participărilor la Cupa Mondială.

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Formaţia lui Murat Yakin a dominat meciul, însă a fost lipsită de inspiraţie în faţa porţii şi nu a marcat din toate ocaziile avute, iar asiaticii au profitat şi au smuls un egal.

Ce spune Julen Lopetegui după egalul făcut de Qatar cu Elveţia

Selecţionerul naţionalei Qatarului, spaniolul Julen Lopetegui, a vorbit despre puterea de luptă pe care au arătat-o elevii săi, care nu au cedat în ciuda dificultăţilor avute.

“E timpul să ne recuperăm pentru meciul cu Canada, ei au avut o zi în plus de odihnă şi joacă pe teren prorpiu. Elveţia a avut ocazii, are jucători de top. Suntem inferiori pe hârtie, dar vrem să ne luptăm şi încercăm să ne ridicăm la nivelul competiţiei.

Au fost multe momente în care am suferit, am avut şi şansă, însă nu am încetat să credem în noi. Asta contează foarte mult la fotbal. Luăm meci cu meci şi vedem ce va fi, e cel mai înalt nivel, e normal că sunt perioade grele în meciurile jucate”, a spus Julen Lopetegui.

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Ce urmează pentru Qatar după remiza cu Elveţia

Qatarezii urmează să joace în runda a doua contra trupei gazdă, Canada, partidă care urmează să aibă vineri noapte, de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Elveţienii vor da piept cu Bosnia, joi de la ora 22:00, confruntare care urmează să fie de asemenea pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

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