S-a scris istorie în Qatar – Elveția! Ce s-a întâmplat în urma golului marcat de Breel Embolo

Sâmbătă seară a avut loc cel de-al doilea meci din Grupa B de la Campionatul Mondial. Elveția a remizat dramatic cu Qatar, cea mai slab cotată selecționată de la turneul final transmis în Universul Antena.
Breel Embolo a marcat unicul gol al Elveției, iar atacantul celor de la Rennes a intrat direct în istorie. Performanța realizată la turneul final din SUA.
Elveția, gol din singurul penalty din istorie dictat la Cupa Mondială
Elveția are obiectiv clar ieșirea din grupe la Campionatul Mondial, iar remiza, scor 1-1, cu selecționata Qatarului, este o lovitură devastatoare pentru selecționata lui Murat Yakin.
Breel Embolo a punctat în prima repriză a confruntării, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. A fost primul penalty dictat pentru Elveția la o Cupă Mondială și primul transformat pentru elvețieni.
De asemenea, atacantul celor de la Rennes a devenit abia al doilea jucător care marchează la cel puțin patru turnee finale pentru Elveția, după legendarul Xherdan Shaqiri, care a reușit asta la șase turnee finale.
QAT 🇶🇦 0-1 🇨🇭 SUI (17') – Breel Embolo 🇨🇭 marca de penalti el PRIMER penalti a favor de SUIZA en TODA la historia de la Copa del Mundo (42º partido).
A partir de hoy, MARRUECOS 🇲🇦 hereda el récord como la selección con más partidos en Mundiales sin un penalti a favor: 23.
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 13, 2026
🇨🇭 | You just know he'll show up
Breel Embolo at last four major tournaments for Switzerland:
⚽️ at EURO 2020
⚽️⚽️ at World Cup 2022
⚽️⚽️ at EURO 2024
⚽️ at World Cup 2026 🆕
He becomes only the second Swiss player ever to score at four separate major tournaments after Xherdan… pic.twitter.com/xkqGOaLn41
— Sofascore Football (@Sofascore) June 13, 2026
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