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S-a scris istorie în Qatar – Elveția! Ce s-a întâmplat în urma golului marcat de Breel Embolo

Daniel Işvanca Publicat: 14 iunie 2026, 0:08

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S-a scris istorie în Qatar – Elveția! Ce s-a întâmplat în urma golului marcat de Breel Embolo

Breel Embolo / Profimedia

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Sâmbătă seară a avut loc cel de-al doilea meci din Grupa B de la Campionatul Mondial. Elveția a remizat dramatic cu Qatar, cea mai slab cotată selecționată de la turneul final transmis în Universul Antena.

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Breel Embolo a marcat unicul gol al Elveției, iar atacantul celor de la Rennes a intrat direct în istorie. Performanța realizată la turneul final din SUA.

Elveția, gol din singurul penalty din istorie dictat la Cupa Mondială

Elveția are obiectiv clar ieșirea din grupe la Campionatul Mondial, iar remiza, scor 1-1, cu selecționata Qatarului, este o lovitură devastatoare pentru selecționata lui Murat Yakin.

Breel Embolo a punctat în prima repriză a confruntării, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. A fost primul penalty dictat pentru Elveția la o Cupă Mondială și primul transformat pentru elvețieni.

De asemenea, atacantul celor de la Rennes a devenit abia al doilea jucător care marchează la cel puțin patru turnee finale pentru Elveția, după legendarul Xherdan Shaqiri, care a reușit asta la șase turnee finale.

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