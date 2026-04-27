Nicuşor Bancu e convins că Universitatea Craiova arată ca o campioană: “Nu contează jocul, contează să ridici trofeul”

Nicuşor Bancu, căpitanul Universităţii Craiova, este încrezător în şansele echipei sale la titlu, după victoria obţinută la Mioveni, cu FC Argeş, scor 1-0. Formaţia din Bănie este după şase etape din play-off este la 3 puncte în faţa celor de la U Cluj, echipa de pe locul 2.
Craiova şi-a luat revanşa pentru înfrângerea suferită în faţa piteştenilor din prima etapă a play-off-ului şi au făcut încă un pas către titlu. Bancu a subliniat cât de importante sunt cele trei puncte obţinute la Mioveni, chiar dacă jocul nu le-a ieşit oltenilor aşa cum şi-au dorit.
Nicuşor Bancu, după FC Argeş – Universitatea Craiova 0-1: “Nu contează jocul, e important să aduni puncte ca să fii campion”
Bancu se gândeşte acum la meciul din etapa următoare cu Dinamo şi e convins că o victorie în partida de pe teren propriu contra “câinilor” va reprezenta un pas mare către titlu pentru echipa de pe Ion Oblemenco:
“Trei puncte uriaşe, este foarte greu să câştigi aici. Joacă foarte bine, terenul e mai mic faţă de ce avem la Craiova. A fost un meci de luptă, dar importante sunt punctele. După 1-0 am mai avut câteva ocazii importante, nişte ocazii foarte mari, puteam face 2-0 şi să stăm mai liniştiţi. Important e că nu am primit gol şi că punctele sunt la noi.
(n.r. arată Craiova ca o campioană?) Da. Eu cred că arătăm destul de bine. Nu contează jocul, e important să aduni puncte ca să fii campion. Contează să ridici trofeul deasupra capului. Ne-am apărat foarte bine, am atacat când era de atacat. Chiar dacă nu ne-a ieşit jocul, era practic imposibil, la ce pressing au făcut. Terenul nu ne-a ajutat. Suntem fericiţi că am luat cele trei puncte, am venit aici ca să câştigăm.
Suntem la trei puncte de locul doi. Mai sunt patru etape foarte importante. Important este meciul următor cu Dinamo. Dacă îl câştigăm, facem un pas mare către titlu”, a declarat Nicuşor Bancu, potrivit digisport.ro.
- Dani Coman i-a luat apărarea lui Briciu, care a comis o gafă uluitoare cu Dinamo: “Va ajunge un mare portar”
- Bogdan Andone a răbufnit după eșecul cu Universitatea Craiova: „Aș prefera să pierdem cu 5-0, să dorm liniștit”
- Gică Craioveanu, avertisment dur pentru Ştefan Baiaram: “I-am spus-o personal şi nu mă ascund”
- Dani Coman a dat verdictul în lupta la titlu: “În procent de 90% sunt campioni”
- Filipe Coelho nu visează încă la titlu, după victoria cu FC Argeș: „Nu mă gândesc decât la meciul următor”