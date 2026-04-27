Nicuşor Bancu e convins că Universitatea Craiova arată ca o campioană: “Nu contează jocul, contează să ridici trofeul”

Nicuşor Bancu, căpitanul Universităţii Craiova, este încrezător în şansele echipei sale la titlu, după victoria obţinută la Mioveni, cu FC Argeş, scor 1-0. Formaţia din Bănie este după şase etape din play-off este la 3 puncte în faţa celor de la U Cluj, echipa de pe locul 2.

Craiova şi-a luat revanşa pentru înfrângerea suferită în faţa piteştenilor din prima etapă a play-off-ului şi au făcut încă un pas către titlu. Bancu a subliniat cât de importante sunt cele trei puncte obţinute la Mioveni, chiar dacă jocul nu le-a ieşit oltenilor aşa cum şi-au dorit.

Nicuşor Bancu, după FC Argeş – Universitatea Craiova 0-1: “Nu contează jocul, e important să aduni puncte ca să fii campion”

Bancu se gândeşte acum la meciul din etapa următoare cu Dinamo şi e convins că o victorie în partida de pe teren propriu contra “câinilor” va reprezenta un pas mare către titlu pentru echipa de pe Ion Oblemenco:

“Trei puncte uriaşe, este foarte greu să câştigi aici. Joacă foarte bine, terenul e mai mic faţă de ce avem la Craiova. A fost un meci de luptă, dar importante sunt punctele. După 1-0 am mai avut câteva ocazii importante, nişte ocazii foarte mari, puteam face 2-0 şi să stăm mai liniştiţi. Important e că nu am primit gol şi că punctele sunt la noi.

(n.r. arată Craiova ca o campioană?) Da. Eu cred că arătăm destul de bine. Nu contează jocul, e important să aduni puncte ca să fii campion. Contează să ridici trofeul deasupra capului. Ne-am apărat foarte bine, am atacat când era de atacat. Chiar dacă nu ne-a ieşit jocul, era practic imposibil, la ce pressing au făcut. Terenul nu ne-a ajutat. Suntem fericiţi că am luat cele trei puncte, am venit aici ca să câştigăm.