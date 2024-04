Bocciu a primit încă 30 de zile de arest preventiv! Lovitură uriașă pentru șeful de galerie de la Rapid - Antena Sport

Gheorghe Mustaţă a anunţat pactul uriaş dintre FCSB şi Rapid

Gheorghe Mustaţă a anunţat pactul uriaş dintre FCSB şi Rapid pentru următoarele sezoane. Derby-urile dintre cele două forţe ale Ligii 1 se vor disputa pe Arena Naţională şi oaspeţii vor avea parte de o peluză întreagă.

Asta după scandalul apărut între cele două tabere la meciurile disputate în acest sezon. Chiar dacă nu va fi o înţelegere scrisă, cei doi şefi de galerie merg pe cuvântul „onoare”.

„De astăzi am făcut pact cu Rapid. Vă anunț în premieră. Am discutat cu liderul de la Rapid, Corsicanu. Am stabilit că din sezonul viitor noi să le oferim o peluză întreagă, iar ei să ne ofere toată peluza. A spus că Rapid va juca toate meciurile cu noi pe Arena Națională.

Și-au dat seama câți bani pot încasa la un meci cu noi, clar. Acum le vom oferi 5 la sută din capacite și tot acolo sus, dar de sezonul viitor totul e stabilit.

Am vorbit că doi oameni maturi și am încredere în Corsicanu, chiar dacă aceste înțelegeri nu au cum să fie scrise. Sunt între doi oameni de cuvânt”, a spus Gheorghe Mustață, citat de Radio Gold FM.