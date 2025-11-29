Bogdan Andone, după FC Argeș - CFR Cluj 3-0: "E departe play-off-ul. Mai sunt multe puncte" - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Andone, după FC Argeș – CFR Cluj 3-0: "E departe play-off-ul. Mai sunt multe puncte"

Bogdan Andone, după FC Argeș – CFR Cluj 3-0: “E departe play-off-ul. Mai sunt multe puncte”

Radu Constantin Publicat: 29 noiembrie 2025, 19:40

Bogdan Andone, după FC Argeș – CFR Cluj 3-0: E departe play-off-ul. Mai sunt multe puncte

Bogdan Andone / Profimedia

Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a 18-a din Superligă. În acest moment, formaţia piteşteană se află pe locul 5 în Liga 1. Legat de o participare a echipei piteştene în play-off, tehncianul Bogdan Andone a transmis că misiunea este în continuare dificilă.

”E greu de vorbit despre scor. 3-0 e un rezultat mare împotriva unei echipe foarte valoroase. Vreau să-i felicit pe jucători pentru determinare, atitudine. Vreau să le mulțumesc din inimă suporterilor, care au venit să ne susțină pe o astfel de vreme. Mă bucur că au plecat fericiți acasă.

Matos s-a schimbat în ultimele săptămâni. Fotbal știe, a făcut academia la Benfica, deci nu se pune problema. Borța a marcat același gol cu CFR în Cupă anul trecut. A recidivat. Chiar am vorbit cu el și cu Oancea. Părerea mea e că Borța ar trebui să joace în stânga, iar Oancea în dreapta, dar dacă nu se simt confortabili, e în regulă. E important că ei își asumă și au responsabilitate.

E departe play-off-ul. Mai sunt multe puncte. Fiecare joc contează. Indiferent de scor, noi suntem o echipă nou-promovată, avem mult de muncă. Mă bucură atitudinea băieților. Și-au dorit mult victoria, la fel și cu Universitatea Craiova, doar că nu am luat atunci cele mai bune decizii în atac. Rapid e echipă foarte bună, liderul din acest campionat și va fi cu siguranță un meci interesant”, a declarat Bogdan Andone.

1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
