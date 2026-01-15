Bogdan Andone, în gardă înainte de partida cu FCSB: „Nu degeaba sunt campioni în ultimii doi ani” - Antena Sport

FC Argeș – FCSB este meciul care va deschide prima etapă a Ligii 1 din 2026, iar partida este una de o importanță uriașă pentru campioana României, care se află în luptă directă cu gruparea piteșteană pentru un loc de play-off.
Bogdan Andone a susținut joi o conferință de presă înaintea jocului care va avea loc la Mioveni, iar acesta și-a avertizat jucătorii în privința adversarului de vineri seară.
Bogdan Andone, conștient de importanța jocului cu FCSB
Meciul cu FCSB va fi primul mare test pe care FC Argeș îl va avea de trecut în 2026. Partida de la Mioveni este cea care va deschide etapa cu numărul 22 din Liga 1.
Cele două formații sunt despărțite în clasament de doar trei puncte, iar campioana României are nevoie disperată de o victorie, pentru a fi tot mai aproape de îndeplinirea primului obiectiv: calificarea în play-off.
„A fost o perioadă bună de pregătire. Am avut parte de condiții bune, terenuri foarte bune. Tot ce am fi avut nevoie. Băieții s-au pregătit bine, au făcut eforturi mari, chiar dacă o mare parte din ei erau răciți, virusați sau aveau diferite probleme medicale. Au strâns din dinți și merită apreciați pentru modul în care s-au pregătit.
Va fi un meci extrem de dificil. Atât din punct de vedere al adversarului, care e de foarte mare calitate, poate echipa cea mai experimentată, cea mai calitativă din campionatul nostru. Nu degeaba sunt în primăvara europeană, nu degeaba sunt campioni în ultimii doi ani. Dar și prin prisma importanței jocului pentru lupta la play-off”.
Bogdan Andone: „Trebuie să fim atenți la detalii”
„Am spus când am plecat în Antalya, că dacă vor pleca jucători vom încerca să aducem înlocuitori. A plecat Caio, l-am adus pe Claudiu (n.r. Micovschi), jucător pe care îl cunoc destul de bine. L-am urmărit în ultimele sezoane, l-am avut ca adversar. Sunt convins că se va integra în echipa nostră. Are caracteristicile necesare pentru jocul nostru și sunt convins că ne va ajuta.
Noi ca stil de joc suntem o echipă pozitivă. Încercăm să jucăm ofensiv, să ne creem situații. Mâine va fi un meci ca oricare altul, dar trebuie să fim atenți la detalii”, a declarat Bogdan Andone la conferința de presă.
