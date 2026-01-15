Bogdan Andone, în gardă înainte de partida cu FCSB: „Nu degeaba sunt campioni în ultimii doi ani” - Antena Sport

FC Argeș – FCSB este meciul care va deschide prima etapă a Ligii 1 din 2026, iar partida este una de o importanță uriașă pentru campioana României, care se află în luptă directă cu gruparea piteșteană pentru un loc de play-off.

Bogdan Andone a susținut joi o conferință de presă înaintea jocului care va avea loc la Mioveni, iar acesta și-a avertizat jucătorii în privința adversarului de vineri seară.

Bogdan Andone, conștient de importanța jocului cu FCSB

Meciul cu FCSB va fi primul mare test pe care FC Argeș îl va avea de trecut în 2026. Partida de la Mioveni este cea care va deschide etapa cu numărul 22 din Liga 1.

Cele două formații sunt despărțite în clasament de doar trei puncte, iar campioana României are nevoie disperată de o victorie, pentru a fi tot mai aproape de îndeplinirea primului obiectiv: calificarea în play-off.

„A fost o perioadă bună de pregătire. Am avut parte de condiții bune, terenuri foarte bune. Tot ce am fi avut nevoie. Băieții s-au pregătit bine, au făcut eforturi mari, chiar dacă o mare parte din ei erau răciți, virusați sau aveau diferite probleme medicale. Au strâns din dinți și merită apreciați pentru modul în care s-au pregătit.