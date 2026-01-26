"Bolovan!" Discurs fără precedent! Jucătorii de la FCSB, făcuţi praf: "Dai ca văcarul" - Antena Sport

Închide meniul
“Bolovan!” Discurs fără precedent! Jucătorii de la FCSB, făcuţi praf: “Dai ca văcarul”

Publicat: 26 ianuarie 2026, 15:09

Jucătorii de la FCSB, după meciul cu CFR Cluj / Sport Pictures

Fanii FCSB-ului s-au săturat după înfrângerea ruşinoasă suferită de echipa lor în meciul cu CFR Cluj. Formaţia din Gruia s-a impus cu 4-1 în meciul de pe Arena Naţională şi a depăşit campioana României în clasament, care acum a ajuns pe locul 11, fiind tot mai departe de play-off.

Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Nord, a avut un discurs dur după meciul de pe Arena Naţională şi a făcut praf mai mulţi jucători. Siyabonga Ngezana şi Octavian Popescu au fost cei mai criticaţi.

Gheorghe Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii de la FCSB: “Ne-am săturat de mulţi de pe acolo”

“Ne-am săturat şi de Ngezana. Nu îmi vine să cred! Doamne… Când am văzut golul 4 mi-a venit rău. Nu se poate aşa ceva. Să greşeşti în halul ăsta. Tai elanul echipei.

Mergem din greşeală în greşeală. Ce să facă şi Olaru şi Cisotti când ăla calcă singur pe minge. (despre Tavi Popescu) Eşti tehnic, când tu nici nu te uiţi la poartă unde e portarul. Dai ca văcarul în portar.

Te învaţă omul, dar faci aceleaşi bazaconii în teren… S-or fi săturat şi lumea de el. Să se ducă în Liga a IV, să joace cu fratele lui. Ne-am săturat de mulţi de pe acolo.

Baba n-a dat o pasă în faţă. Nici la Zagreb, nici ieri. Ce să facă şi Duarte singur? Ngezana face gafă după gafă. E bolovan”, a declarat Gheorghe Mustaţă, potrvit fanatik.ro.

Nici Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, nu a scăpat nici el de criticile liderului galeriei:

“Târnovanu nu merită să fie fluierat? E al nu ştiu câtelea meci pe care îl pierdem din cauza lui. Ne amintim de Vlad, prin ieşirile greşite. Dacă domnul antrenor de portari Popa nu este capabil şi nu poate să îi înveţe ce trebuie, să îl ia şi pe Târnovanu şi să meargă unde vor.

Nu se poate să vii şi să faci asemenea greşeli. Nu poţi să te faci că ieşi… Exact acelaşi lucru s-a întâmplat la Mioveni. Dacă iei asemenea goluri… Nu trebuie să facă lucrurile astea dacă vrea să plece! Nu îţi baţi joc. Ne aduce aminte de Vlad, care le scotea din afara terenului şi le băga în teren”, a mai spus Mustaţă.

 

