"Bravo lui!" Gigi Becali, aplaudat de Ilie Dumitrescu după Oţelul - FCSB 1-4: "Contează enorm" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a aplaudat decizia lui Gigi Becali de a conta pe portarul Matei Popa în meciurile pe care FCSB le joacă în Liga 1. Tânărul de 18 ani a ajuns la trei meciuri şi a impresionat, în ciuda faptului că nu avea deloc experienţă la acest nivel.
Decizia de a se baza pe Popa în poartă a fost luată de Gigi Becali pentru a îndeplini regula U21, dorind în acelaşi timp să se bazeze exclusiv pe jucători de câmp cu experienţă.
Ilie Dumitrescu l-a felicitat pe Gigi Becali pentru încrederea oferită portarului Matei Popa: “Bravo”
Ilie Dumitrescu este de părere că este o mutare câştigătoare şi l-a felicitat pe Gigi Becali pentru această decizie imediat după meciul câştigat de FCSB pe terenul celor de la Oţelul Galaţi, scor 4-1.
“Concluzia ar fi… Nu știu cine a luat decizia de a-l introduce pe Popa, U21, în poartă, dar ai câștigat un om în plus în treimea adversă. Poate au luat-o antrenorii, poate a luat-o Gigi… Dacă a luat-o Gigi, bravo lui.
Un om în plus contează enorm și în seara asta s-au ridicat la un nivel foarte bun Tănase, Bîrligea, Olaru și Miculescu. A fost riscant să bagi un copil fără experiență, dar de 3 jocuri echipa arată bine pe fază ofensivă. E mare păcat de Târnovanu”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.
Pentru FCSB urmează acum cele două meciuri cu Universitatea Craiova de pe Ion Oblemenco. Joi seară va avea loc meciul din ultima etapă a grupelor Cupei României, după care, la finalul săptămânii, se va juca partida de campionat.
