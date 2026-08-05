„Nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor”. Ştie motivul pentru care Dennis Politic a intrat în vizorul lui Gigi Becali

Dennis Politic (26 de ani) a intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali, în acest start de sezon al FCSB-ului. Mijlocaşul se apropie de plecarea de la echipă, patronul roş-albaştrilor anunţând că e dispus să renunţe gratis la el.

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Bănel Nicoliţă a comentat situaţia lui Dennis Politic şi a numit motivul pentru care mijlocaşul nu a reuşit să se impună la FCSB.

Bănel Nicoliţă ştie de ce Dennis Politic nu s-a impus la FCSB

Bănel Nicoliţă e de părere că Dennis Politic nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor deoarece nu a putut să gestioneze presiunea la care a fost supus la FCSB. Gigi Becali l-a transferat de la Dinamo, plătind suma de aproape un milion de euro, plus Alexandru Musi la schimb, în vara trecută.

Nicoliţă a amintit, totuşi, de evoluţiile excelente avute de Politic în perioada în care evolua la Dinamo, având doar cuvinte de laudă la adresa lui.

„El a avut o şansă la Hermannstadt, unde a fost împrumutat să arate că poate redeveni acel jucător pe care FCSB l-a luat de la Dinamo. Nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, poate şi din cauza presiunii foarte mari.