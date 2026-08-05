„Nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor”. Ştie motivul pentru care Dennis Politic a intrat în vizorul lui Gigi Becali

Dennis Politic (26 de ani) a intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali, în acest start de sezon al FCSB-ului. Mijlocaşul se apropie de plecarea de la echipă, patronul roş-albaştrilor anunţând că e dispus să renunţe gratis la el.
Bănel Nicoliţă a comentat situaţia lui Dennis Politic şi a numit motivul pentru care mijlocaşul nu a reuşit să se impună la FCSB.
Bănel Nicoliţă ştie de ce Dennis Politic nu s-a impus la FCSB
Bănel Nicoliţă e de părere că Dennis Politic nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor deoarece nu a putut să gestioneze presiunea la care a fost supus la FCSB. Gigi Becali l-a transferat de la Dinamo, plătind suma de aproape un milion de euro, plus Alexandru Musi la schimb, în vara trecută.
Nicoliţă a amintit, totuşi, de evoluţiile excelente avute de Politic în perioada în care evolua la Dinamo, având doar cuvinte de laudă la adresa lui.
„El a avut o şansă la Hermannstadt, unde a fost împrumutat să arate că poate redeveni acel jucător pe care FCSB l-a luat de la Dinamo. Nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, poate şi din cauza presiunii foarte mari.
Poate nu a putut să gestioneze momentele grele şi a cedat. E clar că a cedat la un moment dat şi nu îşi mai revine. E un copil bun, un jucător bun, mie îmi place. Eu mi l-am dorit, sincer, când juca la Dinamo, mi l-am dorit la noi. Făcea diferenţa în duelurile unu la unu şi ataca tot timpul poarta”, a declarat Bănel Nicoliţă, conform orangesport.ro.
Dinamo nu-l vrea pe Dennis Politic
Andrei Nicolescu a declarat că nu se pune problema unui transfer al lui Dennis Politic la Dinamo, în ciuda „ofertei” făcute de Gigi Becali.
„Nu e că nu-l vreau eu înapoi sau că nu-l vrea clubul. E un context în care ar fi nepotrivit acest lucru. Nu ar avea sens să stăm să ne gândim la acest lucru, pentru că e un context e nepotrivit.
A creat foarte multe discuții, foarte multă rumoare și apoi foarte multe comentarii despre evoluția lui. Nimeni n-ar fi câștigat dintr-o astfel de dezbatere, mai ales noi. Politic e un jucător cu reale calități, trebuie doar să știi să i le pui în evidență„, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.
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