„Ca în curtea școlii”. Florin Tănase a răbufnit, după remiza cu CFR Cluj. Faza care l-a lăsat „mască” - Antena Sport

Florin Tănase a răbufnit, după fazele controversate din CFR Cluj – FCSB 2-2. Atacantul s-a plâns de arbitrajul partidei și în special de faza petrecută în careul campioanei în minutul 90+3.

La momentul respectiv, Florin Tănase se pregătea să execute un corner. Sebastian Colțescu a oprit jocul și i-a arătat cartonașul roșu lui Abeid, după ce l-a lovit pe Adrian Șut.

Florin Tănase a răbufnit, după CFR Cluj – FCSB 2-2

Ulterior, meciul a continuat cu minge de arbitru, deși inițial FCSB era în posesia balonului. Acest lucru a fost descris de Florin Tănase ca fiind un moment „ca în curtea școlii”.

„Am pierdut două puncte. Meritam victoria. Prea multe nu sunt de spus. Un nou pas greșit. Vine această întrerupere și e bine că vine.

După ce am egalat, am luat destul de repede golul doi. Sunt convins că am fi câștigat, dacă nu încasam acel gol.