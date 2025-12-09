Cristi Chivu, răspuns direct când a fost întrebat despre scandalul uriaş provocat de Mo Salah la Liverpool - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, răspuns direct când a fost întrebat despre scandalul uriaş provocat de Mo Salah la Liverpool

Dan Roșu Publicat: 9 decembrie 2025, 8:28

Cristi Chivu, în timpul unui meci al Interului - Profimedia Images

Mo Salah nu a făcut deplasarea la Milano pentru Inter – Liverpool, unul dintre cele mai tari meciuri ale săptămânii, în UEFA Champions League. Decizia lui Arne Slot a venit după ieşirea în decor a “Faraonului”.

Starul de 33 de nai cotat la 45 de milioane de euro a răbufnit şi a anunţat că nu are niciun fel de relaţie cu Arne Slot. Reacţia clubului a fost clară, egipteanul fiind out pentru duelul cu Inter de pe Meazza. Cristi Chivu nu se gândeşte însă decât la faptul că există jucători de aceeaşi valoare cu Salah care vor fi pe teren marţi seară.

Cristi Chivu a vorbit de scandalul provocat de Salah

”Liverpool are o echipă, nu un singur jucător. Știm cu toții ce reprezintă Mohamed Salah pentru lumea fotbalului, cu toții îi cunoaștem valoarea. Știm ce a dat fotbalului în toți acești ani, dar asta nu e problema mea.

Singurul lucru pe care îl știu este că au jucători care îl pot înlocui pe Mohamed Salah și care să păstreze nivelul echipei cât de ridicat se poate, așa cum s-a întâmplat la acest club în întreaga istorie. Suișurile și coborâșurile sunt normale. Nu au un singur jucător”, a declarat Chivu.

Salah: Nu am nicio relaţie cu Slot

Egipteanul de 33 de ani are 250 de goluri marcate în 420 de meciuri pentru cormorani, dar a rezervă în ultimele 3 meciuri. Asta după ce sezonul trecut a marcat 29 de goluri, înainte să semneze prelungirea pe încă doi ani.

“Obișnuiam să am o relațe bună (n.r. cu Slot), acum nu mai avem nicio relație și nu știu de ce. Pare că cineva nu mă vrea la club. I-am sunat pe mama și tatăl meu și le-am spus să vină la meciul cu Brighton.

Nu contează dacă joc sau nu, mă voi bucura. Voi fi pe Anfield și îmi voi lua la revedere de la fani înainte de Cupa Africii pe Națiuni, pentru că nu știu ce se va întâmpla când voi fi acolo.

Nu e acceptabil să fiu sincer. Dacă eram altundeva, orice club și-ar proteja jucătorii. Acum, «Hai să-l aruncăm pe Mo în fața trenului, pentru că e problema de la echipă». Nu cred că sunt o problemă“, a fost discursul extrem de dur al lui Salah, potrivit dailymail.co.uk.

