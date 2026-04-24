Home | Fotbal | Liga 1 | Calculele pentru calificarea echipelor din Liga 1 în cupele europene: Marea schimbare după victoria Craiovei

Andrei Nicolae Publicat: 24 aprilie 2026, 10:04

Comentarii
Jucătorii de la Universitatea Craiova, la penalty-uri contra lui Dinamo / Sport Pictures

Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României după un meci dramatic contra lui Dinamo, iar oltenii urmează să dea în ultimul act peste “U” Cluj, rivala lor și din lupta la titlu. Odată cu ultimul act de la Sibiu stabilit, calculele din Liga 1 pentru calificarea în cupele europene au suferit câteva modificări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova a devenit joi seara cea de-a doua finalistă din Cupa României la capătul unui meci de-a dreptul dramatic cu Dinamo. Condusă de alb-roșii în prelungiri, oltenii au restabilit egalitatea în minutul 119 prin Adrian Rus și au trimis meciul la penalty-uri, unde Laurențiu Popescu a apărat două lovituri, ale lui Danny Armstrong și Georgi Milanov.

Cum influențează calificarea Universității Craiova în finala Cupei României lupta pentru cupele europene

Pe olteni îi vor aștepta în ultimul act cei de la “U” Cluj, formație care se află la egalitate de puncte cu ei în fruntea clasamentului din play-off după cinci etape. Ținând cont că una dintre cele două finaliste va câștiga cel puțin un trofeu la finalul stagiunii, și anume cupa, iar șansele cele mai mari la titlu le aparțin tot lor, calculele pentru calificarea echipelor românești în cupele europene se schimbă mai mult ca sigur.

Concret, dacă Universitatea Craiova și “U” Cluj vor încheia campionatul în Top 3, ceea ce e extrem de probabil, atunci locul 4 din play-off ar merge sigur la barajul de Conference League, nu al 3-lea.

Pentru a detalia, se va analiza cazul Universității Craiova, care este identic cu cel al lui “U” Cluj. Dacă oltenii fac eventul (cupă, campionat), atunci locul 2 din campionat va merge în preliminariile Europa League, al 3-lea direct în Conference League și al 4-lea la baraj.

Reclamă
Reclamă

Dacă formația lui Coelho devine campioană și “U” Cluj câștigă Cupa României, dar rămâne și în Top 3 în play-off, atunci pozițiile se restribuie din nou, iar poziția 4 devine cea de baraj. Dacă oltenii nu câștigă campionatul, dar pun mâna pe Cupă și rămân în Top 3, atunci locul 4 are din nou de câștigat (campioana merge în UCL, Craiova în Europa League și redistribuirea ajută poziția a patra).

Dacă Univ. Craiova nu câștigă nici campionatul, nici cupa, dar rămâne în Top 3, atunci situația ar arăta astfel: campioana merge în preliminariile UCL, “U” Cluj în Europa League, oltenii în UECL și locul 4 la baraj.

Situația se schimbă dacă una dintre Craiova sau “U” Cluj cad în afara Top 3, narativă improbabilă ținând cont că la jumătatea play-off-ului cele două sunt la egalitate de puncte în vârful Ligii 1, la cinci puncte de CFR Cluj și alte șapte de Rapid.

Reclamă

Un scenariu în care locul 4 nu ar mai beneficia de barajul de Conference League ar arăta astfel:

  • 1. Univ. Craiova (campioană, merge în preliminariile UCL)
  • 2. Rapid (merge în preliminariile UECL)
  • 3. CFR Cluj (merge la barajul de UECL)
  • 4. “U” Cluj (câștigătoare de Cupă, merge în preliminariile UEL)

[…]

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
