Care este starea lui Pușcaș, după primele minute în tricoul lui Dinamo: „Nu îi putem cere mai multe”

George Pușcaș a venit în această iarnă la Dinamo după o perioadă lungă departe de gazon. El a prins primele minute în meciurile cu FC Argeș și CFR Cluj, însă nu a avut reușite.

Forma fizică a jucătorului de 30 de ani este în continuare departe de nivelul la care ar trebui.

Care este situația lui Pușcaș

Deși a început să fie folosit de antrenorul Kopic, Pușcaș continuă să aibă probleme medicale.

„El (nr Pușcaș), după ce și-a făcut tratamentul singur, a venit la noi și am intrat și noi în procedura lui de recuperare. Acum sunt încă mici semne de întrebare față de cum a fost procedura lui de recuperare și dacă a fost cea mai potrivită. Nu aș vrea să dau detalii din interior, dar cred că și pentru el este o perioadă grea. Trage foarte mult la antrenamente. Încă mai resimte ceva, nu joacă refăcut total. Pușcaș are o dorință foarte mare, dar până nu rezolvăm problema asta nu îi putem cere mai multe. El are anumite mișcări în care resimte dureri. În zone importante din activitatea pe teren, durerea aia îl ține în loc” a povestit Andrei Nicolescu la Fanatik.

Președintele executiv al lui Dinamo spune că perioada de vara va fi una foarte activă pentru club.