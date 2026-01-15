Cât a plătit Rapid pentru a-l transfera pe Robert Sălceanu. Locul ocupat în topul celor mai scumpi giuleșteni - Antena Sport

Rapid București a oficializat joi transferul lui Robert Sălceanu, adus de la Petrolul Ploiești. Jucătorul a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate și va lupta pentru un post de titular cu Andrei Borza.
Conducerea clubului alb-vișiniu a rezolvat a doua mutare a iernii, după ce l-a împrumutat și pe Daniel Paraschiv de la Real Oviedo.
Suma plătită de Rapid pe Robert Sălceanu
Format la Dunărea Călărași, Robert Sălceanu a prins un transfer important la vârsta de 22 de ani, fiind cumpărat definitiv de cei de la Rapid București.
După evoluțiile bune de la Petrolul, acesta a fost cumpărat de gruparea antrenată de Costel Gâlcă, care a achitat în schimbul acestuia suma de 400.000 de euro, anunță digisport.ro.
Mutarea lui Sălceanu în Giulești ocupă locul 11 în topul celor mai scumpi jucători transferați de Rapid. Pe primul loc în acest clasament este Ionuț Mazilu, adus pentru 1,5 milioane de euro.
Top 10 cei mai scumpi jucători transferați de Rapid
- 1. Ionuț Mazilu – 1,5 milioane de euro
- 2. Ovidiu Herea – un milion de euro
- 3. Andrei Borza – 900.000 de euro
- 4. Ștefan Grigorie – 800.000 de euro
- 5. Claudiu Petrila – 750.000 de euro
- 6. Rareș Pop – 700.000 de euro
- 7. Ștefan Mardare – 600.000 de euro
- 8. Marius Constantin – 500.000 de euro
- 9. Cristi Săpunaru – 500.000 de euro
- 10. Ionel Ganea – 500.000 de euro
