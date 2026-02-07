Cătălin Cîrjan, primul mesaj după ce și-a prelungit contractul cu Dinamo. Obiectivul stabilit: „Suntem pe drumul bun” - Antena Sport

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a oferit prima reacție, după ce și-a prelungit contractul cu Dinamo. Căpitanul „câinilor” a semnat o înțelegere valabilă până în 2029, după ce în această iarnă a refuzat o ofertă de 4,5 milioane de euro de la Metalist 1925 Harkov.
Cătălin Cîrjan și-a stabilit un obiectiv uriaș în acest sezon, după semnarea noului contract. El vrea să cucerească titlul alături de „câini”, fiind convins că echipa lui Zeljko Kopic este pe drumul cel bun.
Cătălin Cîrjan, prima reacție după ce a semnat prelungirea contractului cu Dinamo
Cătălin Cîrjan a mai subliniat că a crescut alături de Dinamo, ținând cont că echipa se află într-o perioadă dificilă în urmă cu aproape două sezoane, când el a semnat. Mijlocașul a transmis că a fost ajutat de club să se dezvolte, mărturisind că își trăiește visul la formația lui Zeljko Kopic.
„Acum un an și jumătate am ales Dinamo București într-un moment dificil. Nu era ușor, dar am simțit că aici pot crește.
Dinamo de atunci și Dinamo de acum sunt două povești diferite. Am crescut împreună, pas cu pas, prin muncă, sacrificii și încredere.
În tot acest timp, clubul m-a ajutat enorm să evoluez, să am răbdare și să devin o versiune mai bună a mea, atât ca jucător, cât și ca om. Aici îmi trăiesc visul, pentru că joc la clubul familiei mele, un club pe care l-am simțit aproape încă din copilărie.
Susținerea suporterilor a contat enorm pentru mine. M-au făcut să mă simt din prima clipă unul de-ai lor, mi-au dat încredere și energie în fiecare moment, iar pentru asta le voi fi mereu recunoscător.
De aceea sunt mândru să prelungesc până în 2029. Am crezut în acest proiect din primul moment, cred în echipă și cred în drumul pe care îl construim împreună.
Suntem pe drumul bun și anul acesta ne batem pentru titlu. Mulțumesc tuturor celor care au crezut și cred”, a transmis Cătălin Cîrjan, pe Instagram.
