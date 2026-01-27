Ce cotă are acum FCSB la câştigarea titlului, după etapa dezastruoasă din weekend - Antena Sport

Închide meniul
Ce cotă are acum FCSB la câştigarea titlului, după etapa dezastruoasă din weekend

Ce cotă are acum FCSB la câştigarea titlului, după etapa dezastruoasă din weekend

Dan Roșu Publicat: 27 ianuarie 2026, 8:53

Bucuria celor de la FCSB, după golul marcat cu CFR Cluj - Sport Pictures

Etapa 23-a din sezonul regulat al Ligii 1 a fost una teribilă pentru FCSB, care nu se poate bucura de fapt decât de eşecul celor de la UTA, 1-2 acasă cu Rapid.

Pe lângă eşecul 1-4 cu CFR Cluj, roş-albaştrii au fost nevoiţi să vadă victoriile celor de la Craiova, Rapid, Dinamo, FC Argeş, Oţelul şi U Cluj, fiind acum abia pe locul 11.

Ce cotă are acum FCSB la câştigarea titlului

FCSB a ajuns acum pe 11, la 5 puncte de ultimul loc de play-off şi la 15 puncte de liderul Universitatea Craiova. Astfel că bookmakerii i-au oferit o cotă mare campioanei pentru un al treilea titlu consecutiv în Liga 1, unul la care Gigi Becali visează încă. 

FCSB are o cotă de 10.00 la adjudecarea unui nou titlu de campioană. Favorita specialiştilor e acum Rapid, cu o cotă de 2.85, podiumul fiind completat de Universitatea Craiova (3.00) şi de Dinamo (5.00).

CFR Cluj are o cotă de 20.00 la câştigarea titlului, la fel ca FC Botoşani, în timp ce U Cluj şi Oţelul au 30.00, iar FC Argeş, 60.00.

“Le-am spus, sunt 7 meciuri, nu mai jucați după ureche, nu vă spun să jucați 7 meciuri ca să intrăm în play-off, eu vă spun să intrăm cu 4-5 puncte înjumătățite și să luăm campionatul, la mine nu există podium, ci doar titlul. Așa au spus, câștigă toate cele 7 meciuri și luăm campionatul. Așteptăm. A fost bine când am câștigat campionatele. O să câștigăm 7 meciuri și o să luăm campionatul”, a declarat Gigi Becali, la plecarea de la baza FCSB-ului.

Programul FCSB-ului în Liga 1

  • Etapa 24: FCSB – Csikszereda
  • Etapa 25: FCSB – Botoșani
  • Etapa 26: Oțelul – FCSB
  • Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB
  • Etapa 28: FCSB – Metaloglobus
  • Etapa 29: UTA – FCSB
  • Etapa 30: FCSB – U Cluj
