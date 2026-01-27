Ce cotă are acum FCSB la câştigarea titlului, după etapa dezastruoasă din weekend - Antena Sport

Bucuria celor de la FCSB, după golul marcat cu CFR Cluj - Sport Pictures

Etapa 23-a din sezonul regulat al Ligii 1 a fost una teribilă pentru FCSB, care nu se poate bucura de fapt decât de eşecul celor de la UTA, 1-2 acasă cu Rapid.

Pe lângă eşecul 1-4 cu CFR Cluj, roş-albaştrii au fost nevoiţi să vadă victoriile celor de la Craiova, Rapid, Dinamo, FC Argeş, Oţelul şi U Cluj, fiind acum abia pe locul 11.

Ce cotă are acum FCSB la câştigarea titlului

FCSB a ajuns acum pe 11, la 5 puncte de ultimul loc de play-off şi la 15 puncte de liderul Universitatea Craiova. Astfel că bookmakerii i-au oferit o cotă mare campioanei pentru un al treilea titlu consecutiv în Liga 1, unul la care Gigi Becali visează încă.

FCSB are o cotă de 10.00 la adjudecarea unui nou titlu de campioană. Favorita specialiştilor e acum Rapid, cu o cotă de 2.85, podiumul fiind completat de Universitatea Craiova (3.00) şi de Dinamo (5.00).

CFR Cluj are o cotă de 20.00 la câştigarea titlului, la fel ca FC Botoşani, în timp ce U Cluj şi Oţelul au 30.00, iar FC Argeş, 60.00.