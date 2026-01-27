Ce cotă are acum FCSB la câştigarea titlului, după etapa dezastruoasă din weekend - Antena Sport

Etapa 23-a din sezonul regulat al Ligii 1 a fost una teribilă pentru FCSB, care nu se poate bucura de fapt decât de eşecul celor de la UTA, 1-2 acasă cu Rapid.
Pe lângă eşecul 1-4 cu CFR Cluj, roş-albaştrii au fost nevoiţi să vadă victoriile celor de la Craiova, Rapid, Dinamo, FC Argeş, Oţelul şi U Cluj, fiind acum abia pe locul 11.
Ce cotă are acum FCSB la câştigarea titlului
FCSB a ajuns acum pe 11, la 5 puncte de ultimul loc de play-off şi la 15 puncte de liderul Universitatea Craiova. Astfel că bookmakerii i-au oferit o cotă mare campioanei pentru un al treilea titlu consecutiv în Liga 1, unul la care Gigi Becali visează încă.
FCSB are o cotă de 10.00 la adjudecarea unui nou titlu de campioană. Favorita specialiştilor e acum Rapid, cu o cotă de 2.85, podiumul fiind completat de Universitatea Craiova (3.00) şi de Dinamo (5.00).
CFR Cluj are o cotă de 20.00 la câştigarea titlului, la fel ca FC Botoşani, în timp ce U Cluj şi Oţelul au 30.00, iar FC Argeş, 60.00.
“Le-am spus, sunt 7 meciuri, nu mai jucați după ureche, nu vă spun să jucați 7 meciuri ca să intrăm în play-off, eu vă spun să intrăm cu 4-5 puncte înjumătățite și să luăm campionatul, la mine nu există podium, ci doar titlul. Așa au spus, câștigă toate cele 7 meciuri și luăm campionatul. Așteptăm. A fost bine când am câștigat campionatele. O să câștigăm 7 meciuri și o să luăm campionatul”, a declarat Gigi Becali, la plecarea de la baza FCSB-ului.
Programul FCSB-ului în Liga 1
- Etapa 24: FCSB – Csikszereda
- Etapa 25: FCSB – Botoșani
- Etapa 26: Oțelul – FCSB
- Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB
- Etapa 28: FCSB – Metaloglobus
- Etapa 29: UTA – FCSB
- Etapa 30: FCSB – U Cluj
