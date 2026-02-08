Ce i-a putut spune Cristiano Bergodi lui Cordea, după ce acesta l-a înjurat ca la uşa cortului - Antena Sport

Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Andrei Cordea, într-o scenă regretabilă petrecută la finalul derby-ului dintre CFR şi U Cluj, încheiat cu victoria gazdelor, cu 3-2.
Conform fanatik.ro, totul a pornit după ce Cordea l-ar fi înjurat de mamă, într-un fel în care nu poate fi reprodus. Apoi, din spusele lui Daniel Pancu, italianul i-ar fi spus în mai multe rânduri lui Cordea că “îl omoară”.
Conflict incredibil între Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea
“A fost o noapte furtunoasă, se anunța. Nu regret nimic (n.r. din ce a zis la flash-interviu). Sunt lucruri total anormale, jucătorii mei bătuți de antrenor! Voia să intre pe teren (n.r. Bergodi) în minutul 85, trebuia eliminat.
El s-a luat în continuu cu Nistor. Nistor l-a înjurat pe Cordea. Bergodi îi spunea lui Cordea că-l omoară. Erau lupte mari la ei pe bancă. Se luptau pentru că nu puteau să-l țină să nu intre în teren.
Eu voiam să spun altceva. Eu ca român nu pot să fac așa în străinătate. Jucătorul meu a fost bătut de un antrenor străin. Puteam să-l dau și în judecată pentru un bumn. A avut clar un black out total, nu l-am văzut. Dacă era eliminat nu se ajungea aici”, a declarat Daniel Pancu, citat de digisport.ro.
Ce suspendare uriaşă urmează pentru Cristiano Bergodi
U Cluj ar putea avea serios de suferit după incidentul regretabil provocat de Cristiano Bergodi. Antrenorul “Şepcilor Roşii” a sărit pur şi simplu la bătaie cu Andrei Cordea, după ce jucătorul de la CFR l-a înjurat. Totul s-a întâmplat la finalul derby-ului CFR – U Cluj 3-2.
În funcţie de cum va fi interpretată ieşirea lui Cristiano Bergodi, acesta va suferi o suspendare de la 1 la 12 luni, sau chiar de la 6 la 12 luni, dacă tot scandalul va fi considerat o altercaţie.
