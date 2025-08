Ce l-a surprins pe Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj: „E incredibil” - Antena Sport

„ Încă tremur pentru victorie. Nu 2-0, ci 3-0 este un scor periculos în Bănie, am schimbat retorica. Având în vedere experiența de la Arad, chiar am tremurat. Săptămâna asta am subordonat CFR-ul și Clujul, cu totul.

Am zicala pregătită deja, mă gândeam că cineva va pune întrebarea asta: Forța Știința! E forța grupului. Am suferit, dar am arătat forte bine. În fotbal trebuie să învățăm și să suferim.

Știința are lot. Cu siguranță am investit cel mai mult în această vară. I-am nimerit pe amândoi (n.r. pe Assad și Nsimba), dar să puneți în ghilimele, pentru că a fost o muncă titanică și bine făcută. Suntem mulțumiți pentru tot ce am adus, marele câștig e că avem underi de valoare. E și Matei, Fălcușan, avem încredere în ei.

Au fost câteva faze-spectacol, asta e bucuria fotbalului, nu doar încrâncenarea, care are rolul ei. Având în vedere că avem un număr incredibil de goluri, o medie de 3 pe meci, putem spune că arătăm bine în ofensivă. Sunt convins că în curând se vor regla și cele din defensivă.