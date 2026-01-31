Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: "A venit cu un taxi" - Antena Sport

Florin Tănase a făcut sacrificii uriaşe pentru a reveni pe teren cât mai repede la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că decarul roş-albaştrilor a ales să se întoarcă în ţară cu un taxi, după ce s-a tratat la “vraciul” Marijana, de la Belgrad.
Florin Tănase “s-a rupt” înaintea meciului cu Dinamo Zagreb şi a plecat ulterior în Serbia, pentru a-şi tratat accidentarea. Mijlocaşul a ratat meciurile cu croaţii, cu CFR Cluj şi cu Fenerbahce, fiind aşteptat să revină pe teren la duelul cu Csikszereda, din etapa a 24-a de Liga 1.
Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB
Mihai Stoica a dezvăluit că în momentul în care a aflat că s-a accidentat, Florin Tănase a plecat în “disperare” la Belgrad, pentru a se trata. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a mai declarat că decarul echipei a ales să revină mai repede în ţară, cu un taxi, după ce şi-a încheiat şedinţele de tratament.
“Se întâmplă bine cu Florin Tănase. Ca să înțelegeți cât de mult își dorește să joace și să ajute echipa asta, cât de mult iubește fotbalul. Când a auzit că accidentarea lui este ‘de Marijana’, în disperare, a zis ‘Plec acum’.
I-am spus ‘E sâmbătă, pleci duminică’. Nu, a plecat la Belgrad, el acum două zile (n.r. miercuri, 28 ianuarie) a făcut ultima ședință, a făcut ecografia. Cu o zi înainte vorbeam și îmi spunea ‘Dacă nu va trebui să mai fac o ședință după ecografie, dacă mușchiul e curat, eu vin mâine seară’.
L-am întrebat ‘Cum să vii mâine seară? Nu ai cu ce să vii’ Mi-a spus că ia o mașină și merge până la Timișoara, pentru că era o cursă de la Timișoara spre București. Și asta a făcut. A luat taxi de la Belgrad, a plecat cu taxiul la Timișoara, de acolo s-a urcat în avion și a venit la București”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
- Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB
- Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB
- Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul
- “Băi, mai bine nu ieşi”. Florin Prunea l-a taxat pe portarul lui Dinamo, după gafa uriaşă din meciul cu Petrolul
- Andrei Nicolescu îi aduce întăriri lui Zeljko Kopic la Dinamo, după remiza cu Petrolul. Ce jucători vor “câinii”