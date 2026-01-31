Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: "A venit cu un taxi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: “A venit cu un taxi”

Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: “A venit cu un taxi”

Viviana Moraru Publicat: 31 ianuarie 2026, 9:45

Comentarii
Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: A venit cu un taxi

Florin Tănase, la FCSB / Sport Pictures

Florin Tănase a făcut sacrificii uriaşe pentru a reveni pe teren cât mai repede la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că decarul roş-albaştrilor a ales să se întoarcă în ţară cu un taxi, după ce s-a tratat la “vraciul” Marijana, de la Belgrad.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Tănase “s-a rupt” înaintea meciului cu Dinamo Zagreb şi a plecat ulterior în Serbia, pentru a-şi tratat accidentarea. Mijlocaşul a ratat meciurile cu croaţii, cu CFR Cluj şi cu Fenerbahce, fiind aşteptat să revină pe teren la duelul cu Csikszereda, din etapa a 24-a de Liga 1.

Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că în momentul în care a aflat că s-a accidentat, Florin Tănase a plecat în “disperare” la Belgrad, pentru a se trata. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a mai declarat că decarul echipei a ales să revină mai repede în ţară, cu un taxi, după ce şi-a încheiat şedinţele de tratament.

“Se întâmplă bine cu Florin Tănase. Ca să înțelegeți cât de mult își dorește să joace și să ajute echipa asta, cât de mult iubește fotbalul. Când a auzit că accidentarea lui este ‘de Marijana’, în disperare, a zis ‘Plec acum’.

I-am spus ‘E sâmbătă, pleci duminică’. Nu, a plecat la Belgrad, el acum două zile (n.r. miercuri, 28 ianuarie) a făcut ultima ședință, a făcut ecografia. Cu o zi înainte vorbeam și îmi spunea ‘Dacă nu va trebui să mai fac o ședință după ecografie, dacă mușchiul e curat, eu vin mâine seară’.

Reclamă
Reclamă

L-am întrebat ‘Cum să vii mâine seară? Nu ai cu ce să vii’ Mi-a spus că ia o mașină și merge până la Timișoara, pentru că era o cursă de la Timișoara spre București. Și asta a făcut. A luat taxi de la Belgrad, a plecat cu taxiul la Timișoara, de acolo s-a urcat în avion și a venit la București”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți dinamoviștii: ”Ce destin! Nu e întâmplător”
Fanatik.ro
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți dinamoviștii: ”Ce destin! Nu e întâmplător”
10:40
LIVE TEXTAryna Sabalenka – Elena Rybakina se joacă ACUM, în finala de la Australian Open. Duel „de foc” pentru trofeu
10:36
Mircea Lucescu, nou anunţ despre starea de sănătate după ce a fost internat de două ori: “Nu vă faceţi griji”
10:34
Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB
10:29
“Dacă voi susţine pe cineva…”. Rafael Nadal va fi prezent la finala Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, de la Australian Open
10:02
Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB
9:36
VIDEODetroit Pistons – Golden State 131 – 124. Oaspeţii şi-au mărit avansul în fruntea Conferinţei de Est. Curry s-a accidentat
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 4 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate