Momentul în care Gigi Becali l-a făcut de râs pe Mihai Stoica, de faţă cu tot lotul FCSB: "Mă nenoroceşti" - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit informaţii despre vizita pe care Gigi Becali a efectuat-o la baza de la Berceni, după eşecul greu cu CFR Cluj, 1-4. De altfel, Meme a dezvăluit şi un moment petrecut în trecutul echipei, când patronul a ales să-l “facă de râs” de faţă cu jucătorii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a ales să meargă de această dată să îi încurajeze pe fotbaliştii care anul trecut i-au adus milioanele din Europa. FCSB are nevoie de un final de sezon regular perfect pentru a prinde play-off-ul.

Momentul în care Gigi Becali l-a făcut de râs pe Mihai Stoica

“Nu a fost rea. La precedentele eu am avut foarte multe de comentat, negativ. Dar acum chiar mi-a plăcut cum a pus problema. A vorbit foarte bine. Nu știu cât de mult a contat și cât de mult au înțeles, din ce a spus Gigi, Baba Alhassan și Thiam de exemplu, care au fost printre protagoniști aseară (n.r. în meciul cu Fenerbahce)”

Chiar m-am simțit ușurat după ce a plecat, pentru că la Gigi e imprevizibil și câteodată… Imaginați-vă că acum mulți ani m-a făcut de râs de față cu echipa. Mi-a zis: ‘normal că are Alibec dreptate, cum să ai tu dreptate?’. Eu i-am zis: ‘cum să faci așa ceva, mă? Mă nenorocești’. Dar acum a fost chiar super ok”, a spus Meme Stoica, citat de fanatik.ro.

Juri Cisotti anunţă restartul la FCSB după vizita lui Gigi Becali

FCSB e într-o situaţie dramatică în campionat, fiind pe locul 11, cu 31 de puncte, la 5 puncte de play-off. Campioana a pierdut primele trei meciuri disputate după pauza din iarnă, 0-1 cu FC Argeş, 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League şi 1-4 cu CFR Cluj în campionat. A reuşit un egal cu Fenerbahce, care nu i-a adus însă calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League.